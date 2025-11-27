Andersen Consulting styrker sine kompetencer med BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for bæredygtighed og virksomhedsforandring gennem en samarbejdsaftale med BMA, der er et sydafrikansk firma, som arbejder for at styrke konkurrenceevnen i fremstillingsindustrien og fremme inkluderende industriel vækst.

BMA, der blev etableret for mere end to årtier siden, arbejder på tværs af produktionsværdikæder – fra producenter til deres kunder – sammen med myndigheder og udviklingsagenturer for at fremme bæredygtig industriel konkurrenceevne. Gennem sine sektorfokuserede industrielle klynger leverer firmaet integrerede tjenester inden for industriel politik og strategisk udvikling, værdikædestrategi, produktionskonkurrenceevne og lean-rådgivning, reduktion af CO2-udledning samt udvikling af små og mellemstore virksomheder og samler interessenter omkring fælles prioriteter og skalerbare, langsigtede løsninger.

"Bæredygtig produktion handler om mere end effektivitet. Det drejer sig om at skabe økosystemer, der er regenerative, resiliente og strategisk tilpasset langsigtet vækst," siger Rob Stewart, som er administrerende direktør for BMA. "Mange af de organisationer, vi arbejder med, står over for juridiske, finansielle og regulatoriske udfordringer, når de bevæger sig mod mere bæredygtige modeller. Vores samarbejde med Andersen Consulting gør det muligt for os at hjælpe kunder med at navigere i denne kompleksitet ved at udnytte Andersens globale platform til at mobilisere de ressourcer og strukturer, der er nødvendige for at fremme transformation."

"BMA's lederskab i at integrere bæredygtige praksisser i industriel transformation komplementerer vores platform," siger Mark L. Vorsatz, som er global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres ekspertise føjer en ny dimension til vores platform og giver praktisk indsigt i sektorer, hvor miljømål, økonomisk performance og regulatoriske krav mødes. Gennem vores samarbejde kan vi hjælpe kunder med at omdanne udfordringer til strategiske muligheder."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, som leverer brancheførende rådgivning inden for konsulenttjenester, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning på en global platform med mere end 44.000 fagfolk verden over og en tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer over hele verden.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.