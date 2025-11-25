Andersen Consulting potencia sus capacidades con BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades en sostenibilidad y transformación empresarial mediante un Acuerdo de Colaboración con BMA, una empresa con sede en Sudáfrica que impulsa la competitividad manufacturera y el crecimiento industrial inclusivo.

Con más de dos décadas de trayectoria, BMA trabaja en todas las cadenas de valor manufactureras —desde productores hasta clientes— junto con organismos gubernamentales y agencias de desarrollo para promover una competitividad industrial sostenible. A través de sus clústeres industriales centrados en sectores específicos, la empresa ofrece servicios integrados que abarcan desde el desarrollo de políticas y estrategias industriales, estrategias de cadena de valor, competitividad manufacturera y consultoría lean, además de descarbonización y desarrollo de pymes, alineando a las partes interesadas en torno a prioridades comunes y soluciones escalables a largo plazo.

“La manufactura sostenible va más allá de la eficiencia. Se trata de crear ecosistemas regenerativos, resilientes y estratégicamente alineados con el crecimiento a largo plazo”, afirmó Rob Stewart, CEO de BMA. “Muchas de las organizaciones con las que trabajamos enfrentan complejidades jurisdiccionales, financieras y regulatorias al avanzar hacia modelos más sostenibles. Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite acompañar a los clientes en ese proceso, aprovechando la plataforma global de Andersen para movilizar los recursos y estructuras necesarios y acelerar la transformación.”

“El liderazgo de BMA en la integración de prácticas sostenibles en la transformación industrial complementa nuestra plataforma”, dijo Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Su experiencia aporta una nueva dimensión a nuestra plataforma, brindando conocimiento práctico en sectores donde convergen objetivos ambientales, desempeño económico y exigencias regulatorias. A través de nuestra colaboración, podemos ayudar a los clientes a convertir desafíos en oportunidades estratégicas.”

Andersen Consulting es una empresa de consultoría global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan la estrategia corporativa, transformación de negocios, tecnología e inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, brindando consultoría de primera categoría, servicios impositivos, jurídicos, de valuación, movilidad global y asesoramiento mediante una plataforma global con más de 44.000 profesionales y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus empresas miembros y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus empresas miembros y colaboradoras en todo el mundo.

