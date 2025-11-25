Thredd signe un accord historique pour permettre l’utilisation de Visa Cloud Connect à l’échelle mondiale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, l’un des principaux processeurs de paiements mondiaux de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord visant à permettre l’utilisation de Visa Cloud Connect à l’échelle mondiale. Cette étape importante reflète l’investissement continu de Thredd dans une infrastructure axée sur le cloud et renforce son rôle de leader technologique mondial dans le domaine du traitement des paiements.

Visa Cloud Connect permet aux organisations d’accéder à VisaNet, le réseau de paiement mondial sécurisé et puissant de Visa, via leur propre infrastructure basée sur le cloud. Spécialement conçu pour les clients basés sur le cloud, Visa Cloud Connect peut contribuer à offrir une flexibilité accrue, une mise sur le marché plus rapide et une évolutivité transparente au-delà des frontières.

Dans le cadre de cet accord, Thredd se connectera à trois points d’accès Visa Cloud Connect mondiaux, s’engageant ainsi à un déploiement mondial complet. Une fois opérationnel, cela éliminera le besoin de multiples intégrations régionales, aidant nos clients à conquérir de nouveaux marchés et accélérant la vision de Thredd d’une plateforme de traitement mondiale unifiée.

« La signature de cet accord vise à pérenniser l’infrastructure de paiement », déclare Jonathan Vaux, responsable des propositions et des partenariats chez Thredd. « En nous engageant à utiliser Visa Cloud Connect à l’échelle mondiale, nous aidons nos clients à bénéficier d’un accès plus rapide et plus résilient au réseau Visa, tout en faisant progresser notre stratégie visant à fournir une plateforme mondiale unique, axée sur le cloud. Qu’il s’agisse de lancer de nouveaux programmes ou de se développer sur différents marchés, nous nous efforçons d’offrir à nos clients rapidité, fiabilité et expansion simplifiée. »

Pour Thredd, cet accord représente une étape importante dans sa transformation cloud en cours. Il soutient la mission de l’entreprise qui consiste à fournir à ses clients l’infrastructure de paiement la plus agile, la plus évolutive et la plus pérenne. Cette annonce s’appuie sur la relation de longue date entre Thredd et Visa et reflète leur engagement commun à faire progresser l’infrastructure cloud dans le domaine des paiements

À propos de Thredd

Thredd est une plateforme de traitement des émetteurs fiable, axée sur l’IA et basée sur le cloud, qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd fournit des fonctionnalités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de registre à plus de 100 société de technologie financière, banques numériques et fournisseurs de services financiers intégrés, dans 47 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçue pour offrir rapidité, évolutivité et modèles d’émission modernes, établissant ainsi la norme en matière d’entrée sur le marché, d’expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thredd.com

