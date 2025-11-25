-

HCLTech firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per accelerare la trasformazione del settore dei servizi finanziari con l’intelligenza artificiale e la modernizzazione di base

NEW YORK e NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, azienda tecnologica globale leader nel settore, oggi ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) per accelerare l’innovazione nel settore dei servizi finanziari attraverso soluzioni autonome e basate sull’AI.

La collaborazione riunisce le competenze approfondite nel settore di HCLTech e AWS per portare esiti innovativi per le aziende di servizi finanziari.

“Sappiamo che un percorso digitale è di importanza strategica e la necessità del momento è quella di un partner di fiducia che possa agire nel ciclo di vita della trasformazione”, ha dichiarato Srinivasan Seshadri, Direttore della crescita e Responsabile globale dei servizi finanziari presso HCLTech.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

