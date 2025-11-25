Thredd tekent historische overeenkomst voor wereldwijde implementatie van Visa Cloud Connect

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende wereldwijde betalingsverwerker van de volgende generatie, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft getekend om Visa Cloud Connect wereldwijd te implementeren. Deze mijlpaal weerspiegelt de voortdurende investering van Thredd in cloud-first infrastructuur en versterkt de rol van het bedrijf als wereldwijde technologieleider in betalingsverwerking.

Visa Cloud Connect stelt organisaties in staat om toegang te krijgen tot VisaNet, Visa's veilige en krachtige wereldwijde betalingsnetwerk, via hun eigen cloudgebaseerde infrastructuur. Visa Cloud Connect is speciaal ontwikkeld voor cloud-native klanten en kan bijdragen aan meer flexibiliteit, een snellere time-to-market en naadloze schaalbaarheid over de grenzen heen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.