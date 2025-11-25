-

Thredd tekent historische overeenkomst voor wereldwijde implementatie van Visa Cloud Connect

Overeenkomst legt de basis voor een versterkt wereldwijd bereik, schaalbaarheid en veerkracht voor fintechs en banken wereldwijd

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende wereldwijde betalingsverwerker van de volgende generatie, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft getekend om Visa Cloud Connect wereldwijd te implementeren. Deze mijlpaal weerspiegelt de voortdurende investering van Thredd in cloud-first infrastructuur en versterkt de rol van het bedrijf als wereldwijde technologieleider in betalingsverwerking.

Visa Cloud Connect stelt organisaties in staat om toegang te krijgen tot VisaNet, Visa's veilige en krachtige wereldwijde betalingsnetwerk, via hun eigen cloudgebaseerde infrastructuur. Visa Cloud Connect is speciaal ontwikkeld voor cloud-native klanten en kan bijdragen aan meer flexibiliteit, een snellere time-to-market en naadloze schaalbaarheid over de grenzen heen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

More News From Thredd

Samenvatting: Bybit breidt haar partnerschap met Thredd uit om multivaluta crypto-linked debetkaarten wereldwijd op schaal te brengen

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende verwerker van internationale betalingen van de nieuwe generatie, maakte vandaag bekend dat het haar partnerschap uitbreidt met Bybit, ’s werelds tweede grootste cryptovalutabeurs qua handelsvolume. Deze samenwerking ondersteunt de regionale uitrol van de Bybit Card — de multivaluta crypto-linked betaalkaart van Bybit, waarmee de kloof tussen digitale activa en dagelijkse betalingen in belangrijke wereldwijde markten wordt overbrugd. Het verw...

Samenvatting: Thredd betreedt de kredietmarkt en gaat een partnerschap aan met LoanPro voor de volgende generatie kredietmogelijkheden

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende wereldwijde betalingsverwerker van de volgende generatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het LoanPro, het moderne kredietplatform, heeft gekozen als basis voor Thredd's nieuwe reeks kredietoplossingen voor fintechs en financiële organisaties. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de strategie van Thredd om volledig geïntegreerde uitgifte- en verwerkingsmogelijkheden te bieden, inclusief krediet, bankpassen en prepaid. De integratie...

Samenvatting: Thredd lanceert de eerste marktgerichte fraudeoplossing in samenwerking met Featurespace

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende next-generation wereldwijde betalingsverwerker, kondigde vandaag de introductie aan van One View. Deze innovatieve, marktprimeur op het gebied van fraudebestrijding is ontwikkeld in samenwerking met Featurespace, een wereldwijde pionier in de detectie van fraude en financiële criminaliteit, en een Visa-oplossing. De oplossing maakt het mogelijk om kaarttransacties en niet-kaartbetalingen op intelligente wijze te monitoren binnen één netwerkona...
Back to Newsroom