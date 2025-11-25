Infineon et HTEC présente une tête de robot humanoïde lors de l'OktoberTech™ Silicon Valley 2025 Show d'Infineon

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--La collaboration de longue date entre Infineon Technologies AG et HTEC vient de franchir une nouvelle étape en octobre à l'OktoberTech™ Silicon Valley 2025, où les deux sociétés ont présenté leur tête de robot humanoïde dotée d'une conscience spatiale à 360°. Fruit d’un partenariat étroit dans les domaines de l’ingénierie embarquée, de la fusion des capteurs et de l’intégration de l’IA, cette technologie a attiré l’attention des participants et a été récompensée par le Partner Innovation Award.

La tête robotique représente une étape majeure vers des machines plus perceptives et réactives. Il démontre comment les technologies de pointe de détection et de traitement peuvent permettre aux robots de comprendre le monde à travers de multiples sens comme la conscience spatiale, la perception de la profondeur et la reconnaissance sonore pour être en mesure de répondre en temps réel, un peu comme un humain le ferait.

Au cœur de la tête robotique se trouve la gamme de capteurs phare d’Infineon, comprenant le radar de 60 GHz XENSIV™ pour une conscience spatiale précise, les capteurs Time-of-Flight REAL3™ pour une perception approfondie, et les microphones MEMS numériques haute performance XENSIV™ pour une reconnaissance audio intelligente. En travaillant ensemble, ces composants permettent au robot de détecter la présence, de localiser le son, de se tourner vers sa source et d'utiliser des caméras intégrées pour analyser les détails visuels. Ils lui permettent de créer une compréhension fluide et multimodale de son environnement.

« La démonstration de sensibilisation aux humanoïdes permet d'expliquer ce qui peut être réalisé lorsque la technologie de pointe, la créativité humaine et une collaboration significative se conjuguent », déclare Raul Hernandez Arthur, responsable de SURF Enablement, Infineon Technologies. « En combinant les capteurs XENSIV™ et les MCU PSOC™ d’Infineon avec l’expertise de HTEC, ce projet est un regard sur l’avenir de la robotique, repoussant les limites de ce qui est possible aujourd’hui. Plus qu’une simple réalisation, c’est une invitation pour nos clients à exploiter notre expertise en matière de technologie et de systèmes pour transformer leurs idées les plus audacieuses en solutions transformatrices, libérant ainsi un nouveau potentiel pour façonner les industries de demain. »

HTEC a joué un rôle central dans la transformation de ces technologies individuelles en un système cohérent. La société a dirigé la conception, l'intégration et l'activation logicielle, tirant parti de son expertise en ingénierie intégrée et en IA pour unifier les données radar, ToF et audio en une architecture de contrôle unique et réactive. Le résultat est une plate-forme qui démontre non seulement une perception avancée, mais montre également comment de tels systèmes peuvent être facilement intégrés dans des projets de robotique et d'automatisation du monde réel.

« Ce projet reflète ce qui est possible lorsque l’innovation matérielle rencontre l’intelligence logicielle de pointe », ajoute Dejan Pokrajac, partenaire client principal chez HTEC. « En combinant les technologies de détection d’Infineon avec l’expertise technique approfondie de HTEC en IA et en ingénierie embarquée, nous avons créé un système qui réagit intelligemment à son environnement et peut servir de modèle pour la prochaine génération de robotique contextuelle. »

Au-delà de sa sophistication technique, la tête humanoïde est conçue pour une intégration facile dans les projets clients, en utilisant des plateformes matérielles et logicielles intégrées standard. Cela en fait une conception de référence polyvalente pour les entreprises développant des robots et des dispositifs intelligents capables d'interagir en toute sécurité et intuitivement avec les humains.

Ses applications couvrent un large éventail de domaines, des robots de soins qui aident les patients âgés aux systèmes de livraison autonomes naviguant dans des espaces surpeuplés, en passant par les appareils domestiques intelligents et les systèmes de sécurité avancés. Partout où la conscience contextuelle et l’interaction homme-robot sécurisée sont essentielles, la tête humanoïde Infineon-HTEC fournit une base pour l’innovation et la mise en œuvre pratique.

À propos de HTEC

HTEC Group Inc. est un fournisseur mondial de services de conception et d'ingénierie intégrés stratégiques, logiciels et matériels, spécialisé dans les technologies avancées, les services financiers, les technologies médicales, l'automobile, les télécommunications et les logiciels et plateformes d'entreprise. HTEC aide les entreprises du Fortune 500 et en hyper-croissance à relever des défis d'ingénierie complexes, à accroître l'efficacité, à réduire les risques et à accélérer la mise sur le marché. HTEC est fier d'attirer les meilleurs talents et a stratégiquement choisi les emplacements de ses plus de 20 centres d'excellence pour y parvenir.

À propos d’Infineon

Infineon Technologies AG est un leader mondial des semiconducteurs dans les systèmes d'alimentation et l'IdO. Infineon est aux avant-postes de la décarbonisation et de la digitalisation grâce à ses produits et solutions. La société employait environ 57 000 personnes dans le monde (fin septembre 2025) et a généré un chiffre d'affaires d'environ 14,7 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025 (clos le 30 septembre). Infineon est coté à la Bourse de Francfort (mnémo : IFX) et aux Etats-Unis sur le marché de gré à gré OTCQX International (mnémo : IFNNY).

