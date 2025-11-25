HCLTech signe un accord de collaboration stratégique avec AWS pour accélérer la transformation du secteur des services financiers grâce à l'IA et à la modernisation des systèmes centraux

NEW YORK & NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une multinationale technologique majeure, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer l'innovation dans le secteur des services financiers grâce à des solutions autonomes basées sur l'intelligence artificielle.

Cette collaboration associe l'expertise approfondie de HCLTech dans ce domaine et AWS afin d'offrir des résultats révolutionnaires aux organismes de services financiers.

« Nous comprenons qu’un parcours numérique revêt une importance stratégique et qu’il est aujourd’hui essentiel de pouvoir compter sur un partenaire de confiance capable d’intervenir à chaque étape du cycle de transformation », a déclaré Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer et Global Head of Financial Services chez HCLTech. « Les institutions financières subissent une pression croissante pour moderniser leurs systèmes, offrir des expériences client exceptionnelles et répondre aux exigences en matière de durabilité, et beaucoup peinent à composer avec des infrastructures héritées, des données en silo et des exigences réglementaires complexes. Notre collaboration avec AWS répond à ces défis en proposant des solutions éprouvées et une expertise conçue spécifiquement pour le secteur des services financiers, tout en accélérant la transition vers un avenir autonome. »

HCLTech lancera une suite de solutions préconfigurées et conformes aux normes du secteur pour moderniser les centres de contact, améliorer l'engagement numérique et rationaliser les plateformes centrales dans les domaines de la banque, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. HCLTech fournira des services de conseil stratégique à ses clients institutionnels, avec de nouvelles solutions dans les domaines de la gestion de patrimoine et de la banque qui seront optimisées par AWS, renforçant ainsi son engagement à fournir des services financiers autonomes à grande échelle.

Commentant leur relation avec HCLTech et AWS, Vikram Dewan, directeur informatique chez Jefferies, a déclaré : « Notre collaboration avec HCLTech et AWS nous permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'agilité et d'innovation, nous permettant ainsi de moderniser nos plateformes financières centrales et d'exploiter pleinement le potentiel du cloud et de l'IA pour notre entreprise. »

« Cette collaboration stratégique combine l'expertise approfondie d'AWS en matière de services financiers et son infrastructure cloud évolutive avec l'approche consultative et les modèles de prestation flexibles de HCLTech afin d'aider nos clients à accélérer leur modernisation numérique », a déclaré Scott Mullins, directeur général des services financiers mondiaux chez AWS. « Ensemble, nous permettons aux institutions financières d'innover et d'améliorer l'expérience client, tout en respectant les normes de sécurité et de conformité requises par le secteur des services financiers. »

Cette collaboration s'appuie sur la relation de longue date entre HCLTech et AWS pour aider les institutions financières à moderniser leurs systèmes centraux et à améliorer l'expérience client grâce à des solutions basées sur l'intelligence artificielle.

