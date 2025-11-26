Modon Holding annonce un investissement stratégique dans Wellington Lifestyle Partners, renforçant ainsi son portefeuille international dédié au développement de destinations lifestyle de luxe

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding P.S.C, société basée à Abou Dhabi (« Modon »), a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique dans Wellington Lifestyle Partners (« WLP »), s’associant ainsi à un consortium d’investisseurs de premier plan déjà engagés dans l’entreprise.

L’investissement de Modon soutiendra le développement à long terme des infrastructures équestres de Wellington International et permettra la réalisation d’un projet immobilier emblématique ultra-luxe. Le projet prévoit des résidences haut de gamme, un boutique-hôtel de luxe, une esplanade commerciale, ainsi qu’un parcours de golf de championnat, situés à Wellington, en Floride – capitale mondiale des sports équestres. Cet investissement marque la première incursion directe de Modon dans un développement d’envergure axé sur l’équitation aux États-Unis. Ce partenariat enrichit le portefeuille international déjà établi de Modon et s’inscrit dans sa stratégie ambitieuse de créer des partenariats avec des acteurs mondiaux de premier plan, afin de renforcer sa présence sur le segment des destinations ultra-luxueuses et d’exception. Il consolide également la stature de Modon comme investisseur de référence reconnu à l’échelle mondiale dans les projets immobiliers et lifestyle de grande envergure et à forte valeur stratégique.

A travers cet investissement, Modon rejoint le groupe d’investisseurs et d’opérateurs existants de WLP afin de développer un portefeuille multi-actifs d’exception, alliant destinations lifestyle et sportives. Ce portefeuille comprend Wellington International Showgrounds, reconnu mondialement dans le domaine équestre ; The Wanderers Club, un club familial privé offrant golf, tennis, natation et restauration de qualité ; et The Wellington, une nouvelle communauté résidentielle privée regroupant 253 résidences haut de gamme, dotée d’un parcours de golf de niveau championnat conçu par David McLay Kidd et dont l’ouverture est prévue en 2028 ; ainsi qu’un futur Marketplace commercial lifestyle, intégrant un boutique-hôtel de luxe, des résidences, des magasins, des bureaux et des restaurants. L’ensemble de ces actifs s’inscrit dans le cadre d’un plan directeur à long terme visant à renforcer la position de Wellington en tant que référence mondiale du sport équestre et du lifestyle luxe.

Dans le cadre de l’investissement, Modon bénéficiera d’un accord de licence stratégique lui permettant d’exploiter la marque et la propriété intellectuelle de Wellington International sur plusieurs marchés clés, soutenant ainsi le développement de futures destinations lifestyle et communautaires de premier plan. Modon deviendra également sponsor principal du Winter Equestrian Festival (WEF) et du Adequan® Global Dressage Festival (AGDF) – les plus grands et plus anciens concours au monde de Hunter et de sauts d’obstacles et de dressage haut niveau, qui attirent chaque année plus de 250 000 spectateurs et participants.

Son Excellence Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Président de Modon Holding, a déclaré : « Cet investissement stratégique illustre parfaitement l’ambition de Modon d’investir aux côtés de partenaires de renommée mondiale partageant notre vision de l’excellence dans le développement de destinations. Wellington Lifestyle Partners représente une collaboration unique, alliant expertise en immobilier, équitation, hôtellerie et communautés sportives d’exception. En élargissant notre présence aux États-Unis, Modon renforce son rôle de catalyseur dans la création de destinations emblématiques durables, incarnant à la fois qualité, innovation et dimension culturelle. »

Bill O’Regan, directeur général du groupe Modon Holding, a ajouté : « Notre partenariat avec Wellington Lifestyle Partners s’inscrit pleinement dans la stratégie de Modon visant à créer des destinations de lifestyle, intégrant vie communautaire, infrastructures sportives de premier plan et services d’hospitalité haut de gamme. Reconnue à l’échelle internationale pour son excellence équestre, Wellington International offre, à travers cette collaboration, une opportunité unique majeure de partager des expertises clés en matière d’opérations, master planning et design. Cette collaboration vient compléter notre portefeuille de projets, dont Hudayriyat Island, la ville côtière de Ras El Hekma et le prestigieux domaine La Zagaleta, et réaffirme la volonté de Modon à développer des destinations d’exception et à fort impact. »

Pour sa part, Mark Bellissimo, fondateur et associé gérant de Wellington Lifestyle Partners, a déclaré : « L’intégration de Modon Holding à Wellington Lifestyle Partners constitue une collaboration unique et crée un mélange remarquable d’expertise, au bénéfice de projets d’envergure internationale. Grâce à l’expertise de Modon dans le développement de destinations de classe mondiale, au leadership de Doug McMahon et de NEXUS dans la création de communautés haut de gamme, ainsi qu’à la présence de Murray Kessler, chef équestre de longue date, en tant que CEO de Wellington International, nous sommes idéalement positionnés pour concrétiser notre vision et instaurer un nouveau standard de qualité pour une destination dédiée au lifestyle équestre à Wellington. »

À propos de Modon :

Modon est une société holding internationale, basée à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis et cotée sur l’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).

Pionnière de l’innovation urbaine, elle conçoit des environnements, des expériences et des projets emblématiques qui repoussent sans cesse les standards établis et dépassent les attentes. Ses principaux domaines d’activité couvrent l’immobilier, l’hôtellerie, la gestion d’actifs, les investissements, ainsi que l’organisation d’événements et le tourisme. Animée par une vision orientée vers l’avenir, Modon ambitionne de générer une valeur durable à long terme en posant les fondations de modes de vie intelligents, connectés et résolument tournés vers l’innovation.

À propos de Wellington Lifestyle Partners :

Basée à Wellington et soutenue par des investisseurs privés de renom, dont Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith et NEXUS Luxury Collection, Wellington Lifestyle Partners (WLP) est une entreprise de référence dans l’immobilier, l’hôtellerie et la gestion des activités sportives, reconnue pour son engagement envers l’excellence. Sous la direction du Directeur Général Douglas McMahon et de la Présidente Paige Nuñez, WLP gère un portefeuille diversifié comprenant la nouvelle communauté résidentielle privée The Wellington, le site de compétitions équestres de Wellington International, The Wanderers Club, ainsi qu’un Marketplace commercial de luxe, intégrant un boutique-hôtel de luxe, des résidences, des boutiques, des bureaux et des restaurants. WLP s’engage à investir durablement à Wellington pour les générations futures et à renforcer son statut de destination équestre de premier plan à l’échelle mondiale. www.wlpfl.com.

À propos de Wellington International :

Fondé en 1974, Wellington International s’enorgueillit de plus de 200 acres au cœur de Wellington, en Floride, et s’impose comme une destination équestre prestigieuse et de renommée mondiale. Chaque année, il attire les meilleurs athlètes équestres du monde et des spectateurs provenant des 50 États américains et de plus de 55 pays, avec un calendrier annuel riche en compétitions et événements internationaux. Le complexe comprend des arènes de compétitions ultramodernes et des infrastructures équestres de pointe, ainsi que des prestations VIP dans les domaines de l’hospitalité, de la gastronomie et du shopping haut de gamme, contribuant chaque année à hauteur de plus de 500 millions de dollars à l’économie du comté de Palm Beach, grâce au tourisme, à l’emploi et aux investissements internationaux.

