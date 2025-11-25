Thredd unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zur weltweiten Einführung von Visa Cloud Connect

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Thredd, ein führender globaler Zahlungsabwickler der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung unterzeichnet hat, um Visa Cloud Connect weltweit zu ermöglichen. Dieser Meilenstein spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Thredd in eine Cloud-First-Infrastruktur wider und festigt seine Position als weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Zahlungsabwicklung.

Mit Visa Cloud Connect können Unternehmen über ihre eigene cloudbasierte Infrastruktur auf VisaNet zugreifen, das sichere und leistungsstarke globale Zahlungsnetzwerk von Visa. Visa Cloud Connect wurde speziell für Cloud-native Kunden entwickelt und kann zu erhöhter Flexibilität, einer schnelleren Markteinführung und nahtloser Skalierbarkeit über Grenzen hinweg beitragen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Thredd drei globale Visa Cloud Connect-Endpunkte miteinander verbinden und verpflichtet sich zu einer vollständigen globalen Einführung. Sobald dies umgesetzt ist, werden mehrere regionale Integrationen überflüssig, was unseren Kunden dabei unterstützt, neue Märkte zu erschließen, und die Vision von Thredd einer einheitlichen globalen Verarbeitungsplattform beschleunigt.

„Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung sichern wir die Zahlungsinfrastruktur für die Zukunft ab“, erklärte Jonathan Vaux, Leiter Propositions and Partnerships bei Thredd. „Durch die weltweite Einführung von Visa Cloud Connect unterstützen wir unsere Kunden dabei, einen schnelleren und stabileren Zugang zum Visa-Netzwerk zu erhalten, und treiben gleichzeitig unsere Strategie voran, eine einzige, cloudbasierte globale Plattform bereitzustellen. Unabhängig davon, ob es um die Einführung neuer Programme oder die Expansion in neue Märkte geht, sind wir bestrebt, unseren Kunden Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und eine vereinfachte Expansion zu bieten."

Für Thredd stellt diese Vereinbarung einen bedeutenden Schritt in seiner laufenden Cloud-Transformation dar. Es unterstützt die Mission des Unternehmens, Kunden die agilste, skalierbarste und zukunftsfähigste Infrastruktur im Zahlungsverkehr bereitzustellen. Diese Ankündigung basiert auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Thredd und Visa und spiegelt das gemeinsame Engagement für die Weiterentwicklung der cloudbasierten Infrastruktur im Zahlungsverkehr wider.

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-basierte, cloudfähige Plattform für die Verarbeitung von Emissionen, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform bietet Thredd Debit-, Kredit-, Digital Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter in 47 Ländern und verarbeitet jährlich Milliarden von Transaktionen. Mit einer globalen Präsenz, lokaler Expertise und KI, die in jede Ebene seiner Plattform integriert ist, wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in Bezug auf Markteintritt, Kundenerfahrung, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Belastbarkeit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.com

