Venture Global e Tokyo Gas annunciano la sigla di un accordo di vendita e acquisto di GNL della durata di 20 anni

  • È il quarto contratto a lungo termine concluso da Venture Global con un’azienda giapponese
  • Dall’inizio del 2025 Venture Global ha concluso contratti a lungo termine per 7,75 MTPA

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e Tokyo Gas Co., Ltd hanno annunciato la sigla di un nuovo accordo di vendita e acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) a lungo termine. Ai sensi dell’accordo, Tokyo Gas acquisterà 1 milione di tonnellate all’anno (MTPA) di GNL da Venture Global per 20 anni, a partire dal 2030. Giunge così a 7,75 MTPA il totale degli accordi di vendita e acquisto conclusi da Venture Global negli ultimi sei mesi.

“Sulla scia di quasi 8 MTPA di nuovi impegni a lungo termine siglati quest’anno, Venture Global annuncia che continua a conseguire risultati positivi grazie a questa nuova partnership con Tokyo Gas”, commenta Mike Sabel, amministratore delegato Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

