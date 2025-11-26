Venture Global e Tokyo Gas annunciano la sigla di un accordo di vendita e acquisto di GNL della durata di 20 anni

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e Tokyo Gas Co., Ltd hanno annunciato la sigla di un nuovo accordo di vendita e acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) a lungo termine. Ai sensi dell’accordo, Tokyo Gas acquisterà 1 milione di tonnellate all’anno (MTPA) di GNL da Venture Global per 20 anni, a partire dal 2030. Giunge così a 7,75 MTPA il totale degli accordi di vendita e acquisto conclusi da Venture Global negli ultimi sei mesi.

“Sulla scia di quasi 8 MTPA di nuovi impegni a lungo termine siglati quest’anno, Venture Global annuncia che continua a conseguire risultati positivi grazie a questa nuova partnership con Tokyo Gas”, commenta Mike Sabel, amministratore delegato Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.