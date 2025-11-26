Modon Holding anunció una inversión estratégica en Wellington Lifestyle Partners que amplía su cartera global en el desarrollo de destinos turísticos para estilos de vida de lujo

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Con sede en Abu Dabi, Modon Holding P.S.C (“Modon”) anunció hoy una inversión estratégica en Wellington Lifestyle Partners (“WLP”) mediante su participación en un consorcio de inversores existentes en la empresa.

La inversión de Modon respaldará el desarrollo a largo plazo de las instalaciones ecuestres de Wellington International y dará lugar a un emblemático complejo inmobiliario de ultralujo que incluirá residencias de alta gama, un hotel boutique, un centro comercial y un campo de golf de estándar profesional situado en Wellington, Florida, un icono global de los deportes hípicos. Esta inversión supone la primera inversión directa de Modon en un proyecto inmobiliario centrado en la equitación en Estados Unidos, lo que complementa su cartera mundial actual y consolida la estrategia de asociarse con organizaciones internacionales líderes en materia de expansión en desarrollo de destinos turísticos de ultralujo. Esta asociación refuerza aún más la posición de Modon como inversor reconocido a nivel mundial en proyectos inmobiliarios y de estilos de vida de lujo a gran escala y de alto valor.

A través de esta inversión, Modon se une al grupo de inversores y operadores de WLP para impulsar una cartera de activos múltiples de destinos turísticos deportivos y de estilos de vida de lujo. La cartera incluye las mundialmente reconocidas instalaciones de Wellington International; The Wanderers Club, un club de campo privado orientado a las familias que ofrece gastronomía y prácticas de golf, tenis y natación; The Wellington, una nueva comunidad residencial privada compuesta por 253 residencias de primera clase, cuya inauguración está prevista para 2028 y que contará con un campo de golf de nivel profesional diseñado por David McLay Kidd y un futuro centro comercial que incluirá un hotel boutique, residencias, tiendas, oficinas y restaurantes de lujo. En conjunto, estos activos forman parte de un plan maestro a largo plazo para consolidar la posición de Wellington como sede mundial de los deportes hípicos y la vida de lujo.

La inversión también incluye un acuerdo estratégico de licencias que permite a Modon utilizar la marca y la propiedad intelectual de Wellington International en varios mercados clave para apoyar el desarrollo de futuros destinos turísticos y comunidades de estilos de vida de lujo. Como parte del acuerdo, Modon también se convertirá en patrocinador principal del Festival Ecuestre de Invierno y de doma de Adequan® Global Dressage Festival (AGDF), las competiciones de caza/salto y doma clásica más grandes y antiguas del mundo, que atraen a más de 250 000 espectadores y expositores cada año.

Su excelencia Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, presidente de Modon Holding, señaló: “Esta inversión estratégica refleja la ambición de Modon de invertir junto a socios de talla mundial que compartan nuestra visión de excelencia en el desarrollo de destinos turísticos. Wellington Lifestyle Partners representa una colaboración única que combina experiencia en bienes raíces, equitación, hospitalidad y comunidades que valoran las actividades deportivas. Al ampliar nuestra presencia a Estados Unidos, consolidamos el papel de Modon en la creación de destinos turísticos sostenibles que encarnan calidad, innovación y conexión cultural”.

Bill O’Regan, director ejecutivo del grupo de Modon Holding añadió: “Nuestra alianza con Wellington Lifestyle Partners se alinea con la estrategia de Modon de desarrollar destinos turísticos integrados que combinen comunidad, deporte y hospitalidad. Wellington International es reconocida mundialmente por su excelencia en deportes ecuestres, y esta colaboración brinda una valiosa oportunidad para intercambiar conocimientos en operaciones, planificación general y diseño. Complementa nuestra cartera en Hudayriyat Island, Ras El Hekma y La Zagaleta, y refuerza el compromiso de Modon de ofrecer destinos turísticos transformadores y de primera categoría”.

Mark Bellissimo, fundador de Wellington Lifestyle Partners, señaló: “La incorporación de Modon Holding a Wellington Lifestyle Partners reúne una combinación excepcional de experiencia. Con la experiencia de Modon en el desarrollo de destinos turísticos de primer nivel, el liderazgo de Doug McMahon y NEXUS en desarrollos de comunidades de lujo y el experto en equitación Murray Kessler como director ejecutivo de Wellington International, estamos en las mejores condiciones para acelerar nuestra visión de establecer un nuevo estándar de calidad para un destino turístico de estilos de vida ecuestres aquí en Wellington”.

Acerca de Modon:

Modon es un holding internacional con sede en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) que cotiza en la bolsa de valores de Abu Dabi (ADX). Estamos a la vanguardia de la innovación urbana, creando experiencias y diseños icónicos que superan continuamente las expectativas. Nuestras principales áreas de negocio incluyen bienes raíces, hospitalidad, gestión de activos, inversiones, eventos y turismo. Nuestro objetivo es ofrecer valor sostenible a largo plazo que siente las bases para llevar vidas inteligentes y conectadas.

Acerca de Wellington Lifestyle Partners

Con sede en Wellington, Wellington Lifestyle Partners (WLP) cuenta con el respaldo de inversores privados: Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith y NEXUS Luxury Collection y es una empresa dedicada a la gestión inmobiliaria, hotelera y deportiva que apuesta por la excelencia. Dirigida por el director ejecutivo Douglas McMahon y el presidente Paige Nuñez, WLP opera una cartera que incluye la nueva comunidad residencial privada The Wellington, las instalaciones de Wellington International, The Wanderers Club y un encantador centro comercial que incluye un hotel boutique de lujo, residencias, tiendas, oficinas y restaurantes. WLP se compromete a invertir en Wellington para las generaciones futuras y a respaldar su posición como principal destino ecuestre del mundo. www.wlpfl.com.

Acerca de Wellington International:

Fundada en 1974, Wellington International abarca más de 200 acres en el corazón de Wellington, Florida, y es reconocida en todo el mundo como el principal destino para los deportes ecuestres. Es una atracción para jinetes y visitantes de los 50 estados de EE. UU. y de más de 55 países todos los años, y organiza competiciones y eventos de nivel internacional durante todo el año. El predio combina campos e instalaciones ecuestres de última generación con servicios VIP de hospitalidad, gastronomía y comercio minorista, lo que aporta más de $500 millones anuales a la economía del condado de Palm Beach a través del turismo, el empleo y la inversión global.

