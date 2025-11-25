-

スレッド、Visa Cloud Connectのグローバル展開に向けた重要な契約を締結

本契約により、世界のフィンテック企業と銀行に向けたグローバルなリーチ、拡張性、レジリエンスを一段と強化する基盤を構築

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- スレッドは、次世代グローバル決済プロセッサーのリーディング・カンパニーとして、Visa Cloud Connectをグローバル規模で利用可能にするための合意を締結したことを発表しました。これは、同社がクラウド・ファーストのインフラストラクチャーへの投資を継続していることを示すものであり、決済処理分野におけるグローバルなテクノロジーリーダーとしての役割をさらに強化するための節目となります。

Visa Cloud Connectは、企業が自社のクラウド基盤を通じてVisaの安全性と高い処理能力を備えたグローバル決済ネットワークVisaNetに接続できるようにするものです。クラウド・ネイティブなクライアント向けに特別に設計されたVisa Cloud Connectは、柔軟性の向上、市場投入までの時間の短縮、そして国境を越えたシームレスなスケーラビリティの実現に貢献します。

本合意の下、スレッドは世界3か所に設置されたVisa Cloud Connectエンドポイントすべてに接続し、全面的なグローバル展開を進めていきます。稼働開始後は、複数の地域ごとの個別インテグレーションが不要となり、クライアントが新たな地域に参入しやすくなるほか、スレッドが目指す「統合されたグローバル処理プラットフォーム」の実現を加速させることができます。

「今回の契約は、決済インフラストラクチャーの将来性を高めるためのものです」と、スレッドのプロポジション&パートナーシップ部門責任者であるジョナサン・ヴォーは述べています。「Visa Cloud Connectをグローバルに導入することで、クライアントは Visa のネットワークに、より迅速でレジリエンスの高い形でアクセスできるようになります。また、単一のクラウド・ファーストなグローバルプラットフォームを提供するという当社の戦略も前進します。新たなプログラムを立ち上げる場合でも、市場をまたいでスケールする場合でも、スピード、信頼性、そしてシンプルな拡張性を提供できるよう取り組んでいます。」

スレッドにとって、本契約は継続的に進めているクラウド移行における大きな節目です。クライアントに対し、決済分野で最もアジャイルでスケーラブルかつ将来を見据えたインフラストラクチャーを提供するという同社のミッションを支えるものでもあります。本発表は、スレッドとVisaの長年にわたる関係をさらに発展させるものであり、決済におけるクラウドベースのインフラストラクチャーの高度化に向けた、両社の共通のコミットメントを反映しています。

スレッドについて

スレッドは、次世代のグローバル決済を支える、信頼性の高いAIファーストかつクラウド対応のイシュアープロセッシングプラットフォームです。単一APIによる統合プラットフォームを通じて、デビット、クレジット、デジタルウォレット、台帳管理機能を提供し、47か国にわたる100を超えるフィンテック企業、デジタルバンク、エンベデッドファイナンス事業者を支え、年間数十億件のトランザクションを処理しています。グローバルな事業基盤と現地の専門知識に加え、同社のプラットフォームのあらゆるレイヤーにAIが統合されていることから、スレッドはスピード、スケール、そして現代的なイシュアーモデルに最適化された形で設計されています。これにより、市場参入、顧客体験、セキュリティ、規制順守、オペレーショナル・レジリエンスといった領域で新たな標準を示しています。詳細はwww.thredd.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

More News From Thredd

Bybit、スレッドとの提携を拡大し、多通貨対応暗号資産連動デビットカードを世界規模で展開

シンガポール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 次世代グローバル決済処理のリーディングカンパニーであるスレッドは、取引量で世界第2位の暗号資産取引所であるBybit（バイビット）との提携拡大を発表しました。今回の提携は、Bybitの主力商品である多通貨対応暗号資産連動デビットカード「Bybitカード」の地域展開を支援し、世界の主要市場におけるデジタル資産と日常的な決済のギャップを埋めるものです。 スレッドの処理プラットフォームは、地域間の規制要件に対応し、拡張性も備えています。Bybitは、一度接続するだけで、一元的な可視性を維持しながら各地域のコンプライアンス要件を満たす市場固有のプログラムを設定できます。この柔軟性により、Bybitは複数の市場に迅速に拡大しており、今後さらに多くの市場への展開を目指しています。 世界中で200万人以上のユーザーが、競争力のあるカード会員特典、真のグローバルアクセス、そして暗号資産から法定通貨へのスムーズな移行といった最も重要な要素を理由として、Bybitカードを選んでいます。Bybitはスレッドのインフラストラクチャを...

スレッド、LoanProとの提携により次世代のクレジット機能を強化しクレジット分野に参入

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 次世代型グローバル決済で業界をリードするスレッドは、フィンテック企業および金融機関向けの新たなクレジットソリューション群の基盤として、先進的なクレジットプラットフォームであるLoanProを採用したことを発表しました。この提携は、クレジット、デビット、プリペイドを含むフルスタックの組み込み型カード発行・処理機能を提供するというスレッドの戦略における重要な節目となります。 LoanProの先進的で柔軟に構成可能なクレジット基盤を、デジタルウォレットや組み込み型不正検知などを含むスレッドの次世代リアルタイム型カード発行・処理機能と統合することで、顧客はこれまでにないスピードとパーソナライゼーションを実現しながら、差別化されたクレジット商品を設計し、展開・拡大できるようになります。スレッドは今回の協業を通じて、先進的な金融機関向けに革新的なクレジットプログラムを支えてきたLoanProの業界随一の専門性を活かし、プラットフォームファーストのグローバル企業としての地位をさらに強化します。 「クレジットを基盤とする価値提...

スレッドがフィーチャースペースと協力し、業界初の詐欺対策ソリューションを発表

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 次世代グローバル決済プロセッサーのリーディング・カンパニーであるスレッドは市場初となる詐欺検知ソリューションOne Viewの提供開始を発表しました。これは詐欺・金融犯罪検知のグローバル・イノベーターであるフィーチャースペース（Visaソリューション）との協力により開発したものです。本ソリューションにより、カード取引と非カード決済を単一のネットワーク非依存インターフェースとルール・エンジンでインテリジェントに監視し、詐欺検知を強化することができます。 One Viewは、口座間決済（A2A）や個人間決済（P2P）などのカード決済と非カード決済のデータを単一インターフェースに統合し、顧客行動の360度ビューを提供することで、関連作業負荷を削減しながら実効性の高い詐欺検知を実現するために開発されました。 両社によれば、本ソリューションにより詐欺分析担当者がカード決済とその他の決済手段で別々のシステムにログインする必要がなくなります。代わりに、詐欺対策チームは一貫したワークフローとロジックを備えた統合インターフェースを...
Back to Newsroom