Gold Reserve gana el arbitraje contra BANDES ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC)

PEMBROKE, Las Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (en adelante, “Gold Reserve” o “la compañía”) anunció que hoy ha recibido notificación de que su filial Gold Reserve Corporation obtuvo un laudo final favorable en los procedimientos de arbitraje internacional pendientes contra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (“BANDES”), el banco de desarrollo estatal del régimen de Maduro. El arbitraje se inició para recuperar las cantidades que BANDES mantenía en fideicomiso a favor de Gold Reserve. El tribunal arbitral concedió un total de $28 982 568,70, incluidos los intereses previos al laudo, más costas por un importe de €434 000 e intereses posteriores al laudo a la tasa de financiación garantizada a un día (SOFR) a 12 meses + 2 % desde la fecha del laudo final hasta el pago completo.

Los términos completos del laudo definitivo no están sujetos a divulgación pública por el momento.

Gold Reserve prevé intentar recuperar las cantidades otorgadas en el laudo final en los procedimientos en curso de reconocimiento y ejecución pendientes ante los tribunales de Portugal, que se describen de manera general aquí.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido previsto por las leyes federales de valores estadounidenses aplicables e "información prospectiva" en el sentido previsto por las leyes de valores provinciales y territoriales aplicables en Canadá. Expresa las intenciones, previsiones, creencias, expectativas o predicciones de Gold Reserve y su dirección gerencial para el futuro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, aunque la dirección considera razonables en este momento, están sujetas por naturaleza a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas y competitivas. Frecuentemente se caracterizan por términos como “anticipa”, “planear”, “continuar”, “esperar”, “proyectar”, “pretender”, “creer”, “estimar”, “puede”, “podrá”, “potencial”, “propuesto”, “en condiciones de” y otras expresiones similares, o por afirmaciones de que ciertos eventos o condiciones “pueden” o “podrán” ocurrir. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con cualquier iniciativa por parte de la compañía para reconocer y ejecutar el laudo final.

Advertimos que dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los acontecimientos, resultados o logros reales de Gold Reserve difieran sustancialmente de los resultados estimados, incluyendo, entre otros, los siguientes: que Gold Reserve no logre reconocer y ejecutar el laudo final en los tribunales de Portugal u otros lugares y, por tanto, no cobre las cantidades adeudadas conforme al laudo final, ya sea por decisiones adicionales de los tribunales portugueses, limitaciones regulatorias impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (“OFAC”) u otras entidades gubernamentales, ya sean del gobierno estadounidense u otros gobiernos, o por cualquier otra razón; que las iniciativas para reconocer y ejecutar el laudo final o cualquier transacción derivada puedan implicar costos, responsabilidades o retrasos imprevistos; que, antes o como resultado de la conclusión de cualquier transacción relacionada con el reconocimiento y ejecución del laudo final, las actividades empresariales de la compañía puedan sufrir interrupciones significativas debido a la incertidumbre relacionada con la transacción, las condiciones del sector, guerras arancelarias u otros factores; incertidumbres respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores en los procedimientos judiciales de Lisboa, y el impacto de dichos acuerdos en la cantidad de fondos disponibles para satisfacer el laudo final; que los ingresos derivados del reconocimiento y ejecución del laudo final no sean suficientes para cubrir las cantidades adeudadas conforme al laudo final; así como las consecuencias de una quiebra respecto a cualquier entidad implicada en los procedimientos judiciales en Portugal, incluido, entre otras, BANDES. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar a las declaraciones prospectivas de la compañía. Para obtener un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan las actividades empresariales de la compañía, consulte el Informe de discusión y análisis de la dirección correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y otros informes presentados ante SEDAR+, disponibles en el perfil de la compañía en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, tanto escritas como verbales, atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre, quedan expresamente condicionadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar de cualquier otra forma las declaraciones prospectivas o la lista anterior de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia, sin perjuicio de sus obligaciones de divulgación en virtud de las normas aplicables promulgadas por las leyes provinciales y territoriales de Canadá.

NI LA TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN SE DEFINE EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Para obtener más información sobre Gold Reserve Ltd., visite https://www.goldreserve.bm.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.