アンダーセン・コンサルティング、BMAとの提携で能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、南アフリカを拠点とし、製造業の競争力向上と包括的な産業の成長を推進する企業であるBMAと提携し、持続可能性とビジネス変革の能力を拡大することを発表しました。

20年以上前に設立されたBMAは、生産者から顧客にわたる製造業のバリューチェーン全体において、政府機関や開発機関と連携し、持続可能な産業競争力の推進に取り組んでいます。同社はセクター別産業クラスターを通じ、産業政策・戦略策定、バリューチェーン戦略、製造業の競争力強化とリーンコンサルティング、脱炭素化、中小企業育成など、幅広い分野にわたる統合的なサービスを提供し、共通の優先事項と拡張性の高い長期的なソリューションをステークホルダーに提供しています。

BMAのCEOであるロブ・スチュワートは、「持続可能な製造とは、効率性だけにとどまりません。再生可能で、回復力があり、長期的な成長と戦略的に整合したエコシステムを構築することです。当社がサポートする多くの組織は、より持続可能なモデルへの移行にあたり、管轄、財務、規制上の複雑さに直面しています。アンダーセン・コンサルティングとの連携により、同社のグローバルプラットフォームを活用し、変革を加速するために必要なリソースと体制を提供することで、クライアントがこうした複雑さを乗り越えられるよう支援することができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「持続可能な慣行を産業変革に統合するBMAのリーダーシップは、当社のプラットフォームを補完するものです。BMAが持つノウハウは、当社のプラットフォームに新たな次元を加え、環境目標、業績、そして規制要件への対応が重要となる分野に実践的な洞察をもたらします。当社はこの協働を通じて、クライアントが課題を戦略的機会に変えられるようサポートを提供します」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

