Bridgepoint gaat samenwerken met ht.digital, de toonaangevende transparantielaag voor digitale activa

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, een van 's werelds topinvesteerders in het middensegment, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een meerderheidsbelang heeft verworven in ht.digital, een toonaangevende leverancier van digitale asset assurance- en technologieoplossingen met hoofdkantoor in Londen.

