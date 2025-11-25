-
Bridgepoint gaat samenwerken met ht.digital, de toonaangevende transparantielaag voor digitale activa
- Bridgepoint wordt meerderheidsaandeelhouder in ht.digital, een in Londen gevestigde gespecialiseerde leverancier van oplossingen op het gebied van audits, boekhouding, assurance, operaties en technologie voor het het digitale activasysteem
- ht.digital heeft de afgelopen twee jaar een organische omzetgroei van circa 100% gerealiseerd en heeft zich snel ontwikkeld in een snelgroeiende markt
- Het partnerschap zal de internationale expansie van ht.digital versnellen en verdere investeringen in technologie, talent en merk mogelijk maken
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, een van 's werelds topinvesteerders in het middensegment, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een meerderheidsbelang heeft verworven in ht.digital, een toonaangevende leverancier van digitale asset assurance- en technologieoplossingen met hoofdkantoor in Londen.
