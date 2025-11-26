A Modon Holding stratégiai befektetést jelent be a Wellington Lifestyle Partnersbe, bővítve globális luxusdesztináció-fejlesztési portfólióját

ABU DHABI, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--Az Abu Dhabiban székelő Modon Holding P.S.C („Modon”) a mai napon bejelentette, hogy stratégiai befektetést eszközölt a Wellington Lifestyle Partners („WLP”) vállalatba, csatlakozva a vállalat meglévő befektetőinek konzorciumához.

A Modon beruházása a Wellington International lovas bemutatóhelyek hosszú távú fejlesztését támogatja, és egy mérföldkőnek számító, ultra-luxus ingatlanfejlesztést valósít meg a lovassport globális ikonjának számító floridai Wellingtonban. Ez a befektetés a Modon első közvetlen beruházása az Egyesült Államokban a lovassport fejlesztésébe, amely kiegészíti meglévő globális portfólióját, és megerősíti stratégiáját, miszerint vezető nemzetközi szervezetekkel együttműködve bővíti jelenlétét az ultra-luxus desztinációfejlesztések terén. A partnerség tovább erősíti a Modon globálisan elismert befektetői pozícióját a nagyszabású, nagy értékű ingatlan- és életmódprojektekben.

A befektetés révén a Modon csatlakozik a WLP meglévő befektetői és üzemeltetői csoportjához, hogy előmozdítsa az életmód- és a sportdesztinációk több eszközből álló portfólióját. A portfólió magában foglalja a világhírű Wellington International bemutatóteret; a The Wanderers Club elnevezésű, családbarát, privát country klubot, amely golfozási, teniszezési, úszási és étkezési lehetőségeket kínál; a The Wellington névre keresztelt új, privát lakópark-közösséget, amely 253 kategóriájában legjobb rezidenciából áll, és várhatóan 2028-ban nyitja majd meg kapuit, valamint egy David McLay Kidd által tervezett bajnoki szintű golfpályát; és egy megtervezett életmóddal rendelkező Marketplace-t, amely luxus butikhotelt, lakóépületeket, üzleteket, irodákat és éttermeket foglal magában. Ezek az eszközök együttesen egy hosszú távú tervet alkotnak, hogy megerősítsék Wellington pozícióját a lovassport és a luxus életvitel globális otthonaként.

A beruházás egy stratégiai licencszerződést is magában foglal, amely lehetővé teszi a Modon számára, hogy a Wellington International márkáját és szellemi tulajdonát számos kulcsfontosságú stratégiai piacon felhasználja a jövőbeli életmód- és közösségi desztinációk fejlesztésének támogatása érdekében. A megállapodás részeként a Modon a Téli Lovasfesztivál és az Adequan® Globális Díjlovagló Fesztivál (AGDF) kiemelt szponzorává is válik –, amely a világ legnagyobb és legrégebben futó vadász-/ugrató- és díjlovagló versenye, és évente több mint 250 000 nézőt és kiállítót vonz.

Őexcellenciája Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, a Modon Holding elnöke a következőket nyilatkozta: „Ez a stratégiai befektetés a Modon azon törekvését tükrözi, hogy olyan világszínvonalú partnerekkel együtt fektessen be, akik osztoznak a kiválóságra vonatkozó elképzeléseinkben a desztinációfejlesztés terén. A Wellington Lifestyle Partners egy egyedülálló együttműködést képvisel, amely az ingatlan, a lovas, a vendéglátóipari és a sportorientált közösségek szakértelmét ötvözi. Azáltal, hogy elérhetőségünket az Egyesült Államokra is kiterjesztjük, tovább erősítjük a Modon szerepét a fenntartható, minőséget, innovációt és kulturális kapcsolatot megtestesítő desztinációk elérésében.”

Bill O’Regan, a Modon Holding csoport vezérigazgatója hozzátette: „A Wellington Lifestyle Partners vállalattal létrejött partnerségünk összhangban áll a Modon azon stratégiájával, hogy olyan integrált életmód-desztinációkat fejlesszen ki, amelyek a közösséget, a sportot és a vendéglátást ötvözik egymással. A Wellington International világszerte a lovassportok terén szerzett kiválóságáról ismert, és ez az együttműködés értékes lehetőséget nyújt az operatív műveletek, a mestertervezés és a tervezés szakértelmének cseréjére. Kiegészíti portfóliónkat a Hudayriyat-szigeten, Ras El Hekmában és La Zagaletában, ezzel erősítve a Modon elkötelezettségét az átalakító, világszínvonalú desztinációk létrehozása iránt.”

Mark Bellissimo, a Wellington Lifestyle Partners alapítója elmondta: „A Modon Holding és a Wellington Lifestyle Partners csatlakozása a szakértelem kivételes keverékét hozza létre. A Modon világszínvonalú desztináció- fejlesztésben szerzett tapasztalatával, Doug McMahon és a NEXUS luxus közösségfejlesztésben betöltött vezető szerepével, valamint Murray Kessler lovassport-szakértővel, a Wellington International vezérigazgatójával egyedülálló helyzetben vagyunk ahhoz, hogy felgyorsítsuk jövőképünket, hogy új minőségi mércét állítsunk fel a lovas életmód-desztináció számára itt, Wellingtonban.”

Amit a Modonról tudni érdemes:

A Modon egy nemzetközi holdingtársaság, amelynek székhelye az egyesült arab emírségekbeli Abu Dhabiban található, és az Abu Dhabi Értéktőzsdén (ADX) jegyzik. Az urbán innováció élvonalában járunk, olyan ikonikus terveket és élményeket alkotva, amelyek folyamatosan felülmúlják az elvárásokat. Elsődleges üzleti szektoraink közé tartozik az ingatlanügyletek, a vendéglátás, a vagyonkezelés, a beruházások, a rendezvények és a turizmus. Célunk, hogy hosszú távú, fenntartható értéket teremtsünk, lefektetve az intelligens, összekapcsolt élet alapjait.

Amit a Wellington Lifestyle Partners-ről tudni érdemes

A wellingtoni székhelyű Wellington Lifestyle Partners (WLP) mögött magánbefektetők, Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith és a NEXUS Luxury Collection állnak, és egy kiválóság iránt elkötelezett ingatlan-, vendéglátó- és sportmenedzsment vállalat. Douglas McMahon vezérigazgató és Paige Nuñez elnök vezetésével a WLP olyan portfólióval rendelkezik, amely magában foglalja a The Wellington új magánlakó klubközösségét, a Wellington International bemutatóteret, a The Wanderers Club nevű klubot, valamint egy elbűvölő kereskedelmi piacteret, amely egy luxus butikhotelből, rezidenciákból, üzletekből, irodákból és éttermekből áll. A WLP elkötelezett amellett, hogy generációkon át befektessen a Wellingtonba, és támogassa a város pozícióját, mint a világ első számú lovassport-desztinációja. www.wlpfl.com

Amit a Wellington International-ről tudni érdemes:

Az 1974-ben alapított Wellington International több mint 200 hektáron terül el a floridai Wellington szívében, és világszerte elsőrangú lovassport-desztinációként ismert. Minden évben az Egyesült Államok mind az 50 államából és több mint 55 országból vonzza a lovaglókat és a látogatókat, egész évben világszínvonalú versenyeknek és rendezvényeknek adva otthont. A helyszín a legmodernebb arénákat és lovas létesítményeket VIP vendéglátással, étkezési és vásárlási élményekkel ötvözi, évente több mint 500 millió dollárral hozzájárulva Palm Beach megye gazdaságához a turizmus, a foglalkoztatás és a globális befektetések révén.

Forrás: AETOSWire

