Thredd簽署里程碑式協議，在全球啟用Visa Cloud Connect

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的下一代全球支付處理機構Thredd今日宣布已簽署協議，將在全球啟用Visa Cloud Connect。這一里程碑事件體現了Thredd對雲端優先基礎設施的持續投入，同時強化了其在支付處理領域的全球技術領導者地位。

Visa Cloud Connect允許企業透過自身雲端基礎設施接取Visa安全且功能強大的全球支付網路VisaNet。Visa Cloud Connect專為雲端原生客戶量身打造，有助於提升靈活性、加快產品上市速度，並實現順暢的跨境規模化擴充。

根據協議，Thredd將接取Visa Cloud Connect的三個全球端點，並承諾完成全面全球化部署。服務上線後，將消除多區域整合需求，協助客戶開拓新市場，並加快推進Thredd打造統一全球處理平台的願景。

Thredd產品與合作負責人Jonathan Vaux表示：「簽署這份協議旨在建構適用於未來需求的支付基礎設施。透過在全球啟用Visa Cloud Connect，我們將協助客戶更快速、更穩健地接取Visa網路，同時推進我們提供單一雲端優先全球平台的策略。無論客戶是推出新計畫還是跨市場擴張，我們都致力於為其提供迅捷、可靠且簡化的業務擴張支援。」

對Thredd而言，該協議是其持續推進雲端轉型的重要一步，契合公司為客戶提供最敏捷、可擴充且適用於未來需求的支付基礎設施的使命。此次公告建立在Thredd與Visa長期以來的合作關係之上，彰顯了雙方對於推進支付領域雲端基礎設施發展的共同承諾。

關於Thredd

Thredd是值得信賴的AI優先、雲端原生發卡處理平台，致力於為下一代全球支付的發展賦能。透過單一API與統一平台，Thredd向47個國家的100多家金融科技公司、數位銀行和內建式金融服務商提供簽帳金融卡、信用卡、數位錢包和帳本管理功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運布局、本地專業知識以及深度整合於平台各層面的AI技術，Thredd專為速度、規模和現代發卡模式量身打造，在市場准入、客戶體驗、安全性、嚴格監管和營運韌性方面樹立了產業標竿。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.thredd.com

