Modon Holding宣布战略投资Wellington Lifestyle Partners，拓展其在高端生活方式目的地开发领域的全球投资组合

Modon的投资将支持Wellington International马术赛场的长期发展，并助力在全球知名的马术运动胜地佛罗里达州惠灵顿市打造一个里程碑式的超高端房地产开发项目，该项目涵盖高端住宅、精品酒店、商业中心及锦标赛级高尔夫球场。此次投资是Modon首次在美国直接投资以马术为核心的开发项目，将完善其现有全球投资组合，并强化其与国际领先机构合作、拓展超高端目的地开发业务的战略布局。通过此次合作，Modon作为全球知名大型高价值房地产及生活方式项目投资者的地位将进一步巩固。

借助这笔投资，Modon将与WLP的现有投资者及运营团队携手，推进涵盖生活方式与体育目的地的多元投资组合。该投资组合包括：全球知名的Wellington International马术赛场；The Wanderers Club（一家面向家庭的私人乡村俱乐部，提供高尔夫、网球、游泳及餐饮服务）；The Wellington（一个全新的私人住宅俱乐部社区，包含253套顶级住宅，计划于2028年开业，配备由David McLay Kidd设计的锦标赛级高尔夫球场）；以及规划中的生活方式商业中心（将引入豪华精品酒店、住宅、商铺、写字楼及餐厅）。这些资产共同构成长期总体规划，旨在巩固惠灵顿作为全球马术运动与高端生活中心的地位。

此次投资还包含一项战略授权协议，允许Modon在多个关键战略市场使用Wellington International的品牌及知识产权，以支持未来生活方式及社区目的地的开发。作为协议的一部分，Modon还将成为冬季马术节及Adequan®全球盛装舞步节(AGDF)的主要赞助商——这两项赛事是全球规模最大、持续时间最长的障碍赛/超越赛及盛装舞步赛事，每年吸引超过25万名观众和参赛者。

Modon Holding董事长Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi阁下表示：“这项战略投资体现了Modon与世界级合作伙伴携手投资、共同致力于打造卓越目的地开发项目的雄心壮志。Wellington Lifestyle Partners代表了一种独特的合作模式，汇聚了房地产、马术、酒店及体育导向型社区领域的专业能力。通过将业务拓展至美国，我们将进一步强化Modon的角色，打造兼具品质、创新与文化联结的可持续目的地。”

Modon Holding集团首席执行官Bill O’Regan补充道：“我们与Wellington Lifestyle Partners的合作符合Modon开发融合社区、体育与酒店的综合生活方式目的地的战略。Wellington International以其卓越的马术运动水准享誉全球，此次合作提供了在运营、总体规划与设计方面交流专业经验的宝贵机会。这与我们在Hudayriyat岛、Ras El Hekma及La Zagaleta的投资组合形成互补，进一步巩固了Modon打造变革性、世界级目的地的承诺。”

Wellington Lifestyle Partners创始人Mark Bellissimo表示：“Modon Holding加入Wellington Lifestyle Partners后，实现了专业能力的卓越融合。凭借Modon世界级的目的地开发经验、Doug McMahon与NEXUS在高端社区开发领域的领导地位，以及马术专家Murray Kessler作为Wellington International首席执行官的专业素养，我们拥有得天独厚的优势，能够加速实现自身愿景，为惠灵顿的马术生活方式目的地树立新的品质标杆。”

关于Modon：

Modon是一家国际控股公司，总部位于阿联酋阿布扎比，在阿布扎比证券交易所(ADX)上市。我们处于城市创新的前沿，打造不断超越期望的标志性设计和体验。我们的核心业务领域包括房地产、酒店、资产管理、投资、活动和旅游。我们的目标是创造长期可持续价值，为智能互联生活奠定基础。

关于Wellington Lifestyle Partners

Wellington Lifestyle Partners (WLP)总部位于惠灵顿，由私人投资者Mark Bellissimo、Lisa Lourie、Roger Smith、Jeff Skoll、Mike Smith及NEXUS Luxury Collection共同支持，是一家致力于追求卓越的房地产、酒店和体育管理公司。在首席执行官Douglas McMahon和总裁Paige Nuñez的领导下，WLP运营的资产组合包括全新私人住宅俱乐部社区The Wellington、Wellington International马术赛场、The Wanderers Club，以及一座集豪华精品酒店、住宅、商铺、写字楼和餐厅于一体的特色商业中心。WLP致力于为惠灵顿的未来发展投资，并巩固其作为全球顶级马术运动目的地的地位。www.wlpfl.com

关于Wellington International：

Wellington International成立于1974年，位于佛罗里达州惠灵顿市中心，占地超过200英亩，是全球知名的顶级马术目的地。每年，它吸引来自美国50个州及超过55个国家的骑手和游客，全年举办一系列世界级赛事及活动。该场地融合了最先进的竞技场与马术设施，以及VIP接待、餐饮和零售体验，通过旅游、就业和全球投资，每年为棕榈滩县带来超过5亿美元的经济贡献。

