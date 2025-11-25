HCLTech與AWS簽署策略性合作協議，透過AI和核心系統現代化加快金融服務業轉型

紐約和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的科技公司HCLTech今日宣布，已與Amazon Web Services (AWS)簽署策略性合作協議，以透過自主化、AI驅動的解決方案加快金融服務業的創新進程。

此次合作整合了HCLTech深厚的產業專業知識和AWS的技術優勢，將為金融服務機構帶來變革性成果。

HCLTech成長長兼全球金融服務負責人Srinivasan Seshadri表示：「我們深知數位化轉型具有重要策略意義，當下金融機構亟需一位值得信賴的合作夥伴，能夠全程參與轉型生命週期。金融機構正面臨越來越大的壓力，需要實現系統現代化、提供卓越客戶體驗並滿足永續發展要求，而許多機構仍受困于傳統基礎設施、資料孤島和複雜的法規要求。我們與AWS的合作旨在解決這些挑戰，提供專為金融服務業設計的成熟解決方案和專業能力，同時加快邁向自主化未來的步伐。」

HCLTech將推出一個預先建構、符合產業規範的解決方案套件，旨在實現客服中心現代化、強化數位互動體驗，並簡化銀行、財富管理和保險領域的核心平台。HCLTech將為機構客戶提供策略顧問服務，其中財富管理和銀行領域的新解決方案將由AWS提供技術支援，這進一步彰顯其大規模交付自主化金融服務的承諾。

Jefferies資訊長Vikram Dewan就與HCLTech和AWS的合作評論道：「我們與HCLTech和AWS的合作正將業務敏捷性和創新能力提升至新境界，協助我們實現核心金融平台現代化，並充分釋放雲端運算和AI對於本公司業務的潛力。」

AWS全球金融服務董事總經理Scott Mullins表示：「此次策略性合作結合了AWS深厚的金融服務專業知識和可擴充的雲端運算基礎設施，以及HCLTech的顧問式服務方法和靈活的交付模式，將協助客戶加快數位現代化進程。我們將攜手賦能金融機構展開創新、提升客戶體驗，同時確保符合金融服務業所需的安全與法規遵循標準。」

此次合作是HCLTech與AWS長期合作關係的延伸，雙方將繼續協助金融機構實現核心系統現代化，並透過AI驅動的解決方案提升客戶體驗。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。