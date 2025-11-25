Bridgepoint s’associe à ht.digital, leader dans le domaine de la transparence des actifs numériques

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs mondiaux sur le marché intermédiaire, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans ht.digital, un fournisseur leader de solutions d’assurance et de technologie pour les actifs numériques, basé à Londres. L’investissement sera réalisé par Bridgepoint Development Capital V, le fonds de Bridgepoint dédié au marché intermédiaire inférieur et axé sur le soutien aux entreprises à forte croissance en Europe.

Les actifs numériques, notamment les cryptomonnaies, les cryptomonnaies stables et les instruments financiers tokenisés, tous basés sur la technologie blockchain, occupent une place de plus en plus importante dans le système financier mondial. À mesure que leur adoption s’accélère, la réglementation stimule une forte demande pour des services d’assurance indépendants et de qualité institutionnelle afin de renforcer la transparence et de protéger les investisseurs.

ht.digital est le leader de la transparence des actifs numériques. De la preuve des réserves et des attestations à l’audit financier, en passant par la finance d’entreprise et les opérations, l’entreprise a développé une présence mondiale avec plus de 700 clients à travers le monde. Combinant une expertise en matière de blockchain, des connaissances en comptabilité et un savoir-faire opérationnel avec des outils propriétaires pour la vérification, le rapprochement et le reporting sur la chaîne, son rôle dans l’accès des émetteurs d’actifs numériques à la demande institutionnelle ne cesse de se développer.

Depuis sa scission de Harris & Trotter LLP en 2023, l’entreprise s’est imposée comme le leader de ce segment émergent, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 100 % au cours des deux dernières années, soutenu par des succès sur les bourses, les plateformes blockchain et auprès des clients institutionnels. ht.digital opère sur un marché important qui devrait connaître une croissance rapide et est bien placé pour tirer parti de l’adoption croissante par les institutions et de la demande réglementaire en matière d’assurance indépendante.

L’investissement de Bridgepoint soutiendra ht.digital dans son expansion internationale et la professionnalisation de sa plateforme, en s’appuyant sur sa récente expansion en Europe. Ce partenariat permettra de poursuivre les investissements dans l’innovation en matière de produits et de données de l’entreprise, ainsi que le recrutement de talents spécialisés pour renforcer son équipe déjà très compétente.

Matt Legg, associé chez Bridgepoint, déclare : « ht.digital se trouve à la croisée de deux tendances puissantes et durables : l’adoption institutionnelle des actifs numériques et la demande réglementaire croissante en matière d’audit et d’assurance indépendants. Nick et son équipe ont bâti une entreprise exceptionnelle qui combine rigueur comptable, expertise native en cryptomonnaies et automatisation avancée pour fournir une assurance fiable sur un marché en rapide évolution. Nous sommes ravis de nous associer à eux pour aider ht.digital à accomplir son potentiel en tant que leader mondial dans son domaine. »

Nick Newman, fondateur et directeur général de ht.digital, ajoute : « Aujourd’hui est une date importante pour ht.digital. Je suis extrêmement fier de ce que notre équipe a construit et je suis reconnaissant à nos clients, à mes partenaires et à Harris & Trotter pour leur soutien tout au long de ce parcours. Bridgepoint comprend notre activité et sait comment développer les entreprises de services professionnels et de technologie. C’est le partenaire idéal pour les ambitions de croissance de ht.digital, alors que nous investissons dans notre plateforme et nous développons à l’international. »

Bridgepoint a été conseillé par Bain (commercial), Cleary Gottlieb (juridique), EY (financier et fiscal), Areta (fusions-acquisitions) et Achilles (ESG).

ht.digital a été conseillé par Arrowpoint Advisory (finance d’entreprise), Roland Berger (commercial) et Dentons (juridique).

La transaction devrait être finalisée au cours du S1 2026, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint Group est l’un des principaux investisseurs mondiaux sur le marché intermédiaire, spécialisé dans le capital-investissement, les infrastructures et le crédit privé.

Avec 87 milliards de dollars d’actifs sous gestion et une forte présence locale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nous combinons une envergure mondiale avec une connaissance approfondie des marchés locaux et une expertise sectorielle, ce qui nous permet d’obtenir des rendements élevés tout au long des cycles économiques.

À propos de ht.digital

ht.digital est une société spécialisée dans la transparence des actifs numériques, dont le siège social est situé à Londres, fournissant des services d’audit, d’assurance, de comptabilité, d’exploitation et de technologie. Elle a été créée en 2023 à la suite de la scission de la division actifs numériques de Harris & Trotter LLP. La société compte plus de 700 clients dans le monde entier, notamment des protocoles blockchain, des infrastructures, des bourses, des dépositaires et des institutions financières traditionnelles. ht.digital combine une expertise approfondie en matière de comptabilité et de cryptomonnaies avec une automatisation propriétaire pour la vérification, le rapprochement et le reporting en temps réel sur la chaîne, y compris la preuve des réserves et les attestations. La société est enregistrée auprès de l’ICAEW et réalise des missions transfrontalières au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, au Moyen-Orient, dans la région APAC et sur le continent américain.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.