HCLTech assina contrato de cooperação estratégica com AWS para acelerar transformação do setor de serviços financeiros com IA e modernizar sistemas centrais

NOVA YORK e NOIDA, Índia--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, líder mundial em tecnologia, anunciou hoje a assinatura de um contrato de cooperação estratégica com a Amazon Web Services (AWS) para acelerar a inovação no setor de serviços financeiros através de soluções autônomas com tecnologia de IA.

A cooperação reúne a profunda experiência de domínio da HCLTeche e a AWS para oferecer resultados transformadores a organizações de serviços financeiros.

"Compreendemos que a jornada digital é de importância estratégica e que a necessidade atual é de um parceiro confiável que possa atuar em todo o ciclo de transformação", disse Srinivasan Seshadri, Diretor de Crescimento e Chefe Global de Serviços Financeiros da HCLTech. "As instituições financeiras enfrentam uma pressão crescente para modernizar seus sistemas, oferecer experiências excepcionais aos clientes e cumprir com os requisitos de sustentabilidade, sendo que muitas delas lutam com infraestrutura herdada, dados isolados e requisitos regulatórios complexos. Nossa cooperação com a AWS aborda estes desafios, ao oferecer soluções comprovadas e conhecimento especializado, concebidos especificamente para o setor de serviços financeiros, além de acelerar a transição a um futuro autônomo."

A HCLTech irá lançar um conjunto de soluções pré-elaboradas e conforme os padrões do setor, visando modernizar centros de atendimento, aperfeiçoar a interação digital e otimizar as plataformas principais nos setores bancário, de gestão de patrimônio e de seguros. A HCLTech irá prover consultoria estratégica para clientes institucionais, com novas soluções em gestão de patrimônio e serviços bancários que estarão baseadas na AWS, intensificando seu compromisso em prestar serviços financeiros autônomos em escala.

Ao comentar sobre a parceria com a HCLTech e a AWS, Vikram Dewan, Diretor de Informação da Jefferies, disse: "Nossa cooperação com a HCLTech e a AWS impulsiona novos níveis de agilidade e inovação, que nos auxiliar a modernizar as principais plataformas financeiras e explorar todo o potencial de nuvem e IA ​​para nossos negócios."

"Esta cooperação estratégica combina a profunda experiência da AWS em serviços financeiros e sua infraestrutura de nuvem escalável com o enfoque consultivo e os modelos de entrega flexíveis da HCLTech, a fim de ajudar nossos clientes a acelerar sua modernização digital", disse Scott Mullins, Diretor Geral de Serviços Financeiros Globais da AWS. "Juntos, possibilitamos que as instituições financeiras inovem e melhorem as experiências dos clientes, ao mesmo tempo que mantemos os padrões de segurança e a conformidade exigidos pelo setor de serviços financeiros."

Esta cooperação está baseada na longa relação entre a HCLTech e a AWS para ajudar instituições financeiras a modernizar seus principais sistemas e melhorar as experiências do cliente mediante soluções com tecnologia de IA.

