Modon Holding宣布對Wellington Lifestyle Partners進行策略投資，擴大其在奢華生活型態目的地開發領域的全球投資組合

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於阿布達比的Modon Holding P.S.C (“Modon”)今日宣布，已對Wellington Lifestyle Partners (“WLP”)進行策略投資，正式加入該公司的現有投資人聯盟。

Modon的投資將支援Wellington International馬術賽場的長期發展，並協助在全球知名的馬術運動勝地佛羅里達州威靈頓市打造一個里程碑式的超奢華房地產開發專案，該專案涵蓋頂級住宅、精品酒店、商業中心及錦標賽級高爾夫球場。此次投資是Modon首次在美國直接投資以馬術為核心的開發專案，將完善其現有全球投資組合，並強化其與國際領先機構合作、擴大超奢華目的地開發業務的策略布局。透過此次合作，Modon身為全球知名大型高價值房地產及生活型態專案投資人的地位將進一步鞏固。

憑藉這筆投資，Modon將與WLP的現有投資人及營運團隊攜手，推進涵蓋生活型態與運動目的地的多元投資組合。該投資組合包括：全球知名的Wellington International馬術賽場；The Wanderers Club（一家針對家庭的私人鄉村俱樂部，提供高爾夫、網球、游泳及餐飲服務）；The Wellington（一個全新的私人住宅俱樂部社群，包含253套頂尖住宅，計畫於2028年開幕，配備由David McLay Kidd設計的錦標賽級高爾夫球場）；以及規劃中的生活型態商業中心（將引進豪華精品酒店、住宅、商鋪、寫字樓及餐廳）。這些資產共同構成長期整體規劃，旨在鞏固威靈頓全球馬術運動與奢華生活中心的地位。

此次投資還包含一項策略授權協議，允許Modon在多個關鍵策略市場使用Wellington International的品牌及智慧財產權，以支援未來生活型態及社群目的地的開發。根據協議，Modon還將成為冬季馬術節及Adequan®全球盛裝舞步節(AGDF)的主要贊助商——這兩項賽事是全球規模最大、持續時間最長的障礙賽/超越賽及盛裝舞步賽事，每年吸引超過25萬名觀眾和參賽者。

Modon Holding董事長Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi閣下表示：「這項策略投資體現了Modon與世界一流合作夥伴攜手投資、共同致力於打造卓越目的地開發專案的雄心壯志。Wellington Lifestyle Partners代表了一種獨特的合作模式，匯聚了房地產、馬術、酒店及運動導向型社群領域的專業能力。透過將業務擴張至美國，我們將進一步強化Modon的角色，打造兼具品質、創新與文化連結的永續目的地。」

Modon Holding集團執行長Bill O’Regan補充說道：「我們與Wellington Lifestyle Partners的合作符合Modon開發融合社群、運動與酒店的綜合生活型態目的地的策略。Wellington International以其卓越的馬術運動水準享譽全球，此次合作提供了在營運、整體規劃與設計方面溝通專業經驗的寶貴機會。這與我們在Hudayriyat島、Ras El Hekma及La Zagaleta的投資組合形成互補，進一步鞏固了Modon打造變革性、世界一流目的地的承諾。」

Wellington Lifestyle Partners創辦人Mark Bellissimo表示：「Modon Holding加入Wellington Lifestyle Partners後，實現了專業能力的卓越融合。憑藉Modon世界一流的目的地開發經驗、Doug McMahon與NEXUS在奢華社群開發領域的領導地位，以及馬術專家、Wellington International執行長Murray Kessler的專業素養，我們擁有得天獨厚的優勢，能夠加快實現自身願景，為威靈頓的馬術生活型態目的地樹立新的品質標竿。」

關於Modon：

Modon是一家國際控股公司，總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比，在阿布達比證券交易所(ADX)上市。我們處於城市創新的尖端，打造不斷超越期望的代表性設計和體驗。我們的核心業務領域包括房地產、酒店、資產管理、投資、活動和觀光。我們的目標是創造長期永續價值，為智慧互連生活奠定基礎。

關於Wellington Lifestyle Partners

Wellington Lifestyle Partners (WLP)總部位於威靈頓，由私人投資人Mark Bellissimo、Lisa Lourie、Roger Smith、Jeff Skoll、Mike Smith及NEXUS Luxury Collection共同支援，是一家致力於追求卓越的房地產、酒店和運動管理公司。在執行長Douglas McMahon和總裁Paige Nuñez的領導下，WLP營運的資產組合包括全新私人住宅俱樂部社群The Wellington、Wellington International馬術賽場、The Wanderers Club，以及一座集豪華精品酒店、住宅、商鋪、寫字樓和餐廳於一體的特色商業中心。WLP致力於為威靈頓的未來發展投資，並鞏固其全球頂尖馬術運動目的地的地位。www.wlpfl.com

關於Wellington International：

Wellington International成立於1974年，位於佛羅里達州威靈頓市中心，占地超過200英畝，是全球知名的頂尖馬術目的地。每年，它吸引來自美國50個州及超過55個國家的騎手和遊客，全年舉辦一系列世界一流賽事及活動。該場地融合了最先進的競技場與馬術設施，以及VIP接待、餐飲和零售體驗，透過觀光、就業和全球投資，每年為棕櫚灘郡帶來超過5億美元的經濟貢獻。

來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。