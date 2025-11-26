Venture Global und Tokyo Gas geben 20-jährigen Vertrag über den Kauf und Verkauf von Flüssigerdgas bekannt

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Heute gaben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und Tokyo Gas Co., Ltd gaben die Unterzeichnung eines neuen langfristigen Kaufvertrags für Flüssigerdgas (LNG) bekannt. Im Rahmen des SPA wird Tokyo Gas ab 2030 für einen Zeitraum von 20 Jahren jährlich 1 Million Tonnen (MTPA) LNG von Venture Global beziehen. Dieser Vertrag umfasst 7,75 Millionen Tonnen pro Jahr, die Venture Global in den letzten sechs Monaten im Rahmen von Kaufverträgen unterzeichnet hat.

„Mit neuen langfristigen Verträgen über fast 8 Millionen Tonnen pro Jahr, die in diesem Jahr unterzeichnet wurden, freut sich Venture Global, durch diese neue Partnerschaft mit Tokyo Gas unsere wirtschaftliche Dynamik weiter auszubauen“, erklärte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Tokyo Gas ist ein Pionier in der LNG-Branche und ein führender Anbieter von Erdgas in Japan. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um unsere Position als einer der führenden LNG-Lieferanten für Japan weiter auszubauen. Dieses Abkommen wird während der Laufzeit des SPA erheblich zur Handelsbilanz zwischen den USA und Japan beitragen und Japan mit erschwinglichem, zuverlässigem amerikanischem LNG versorgen."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Über Tokyo Gas

Tokyo Gas Co., Ltd. ist Japans größter Stadtgasversorger und ein weltweit führender Anbieter von Flüssigerdgas (LNG). Mit rund 13 Millionen Kunden verfügt Tokyo Gas über ein vielfältiges Energieportfolio, das die Beschaffung von Flüssigerdgas, die Stromerzeugung und Investitionen in erneuerbare Energien umfasst.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen unter die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen fallen, die in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act“) und in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der „Exchange Act“) enthalten sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie „können“, „könnten“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „anstreben“, „verfolgen“, „fortsetzen“, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über unser Unternehmen unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unser Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung künftiger Projekte und damit verbundener Vermögenswerte sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau zu schätzen, und das Risiko, dass es beim Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Leitungsanschlüssen für unsere Projekte zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, der Nichtverfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, Betriebsrisiken und anderen Risiken kommt; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationaler Handelsabkommen und der Position der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder der mangelnden Unterstützung unserer Projekte durch lokale Behörden und Gemeinden, die sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnten; und Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter „Punkt 1A. —Risikofaktoren” unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC”) eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden, erörtert werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen erachten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.