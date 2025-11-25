HCLTech tekent strategische samenwerkingsovereenkomst met AWS om transformatie van financiële dienstverlening te versnellen met AI en kernmodernisering

NEW YORK & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met Amazon Web Services (AWS) om innovatie in de financiële dienstverlening te versnellen met autonome, AI-gestuurde oplossingen.

De samenwerking combineert de diepgaande domeinexpertise van HCLTech met AWS om transformatieve resultaten te leveren voor financiële dienstverleners.

"We begrijpen dat een digitaal traject van strategisch belang is en dat er momenteel behoefte is aan een betrouwbare partner die gedurende de hele transformatiecyclus kan worden ingezet," aldus Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer en wereldwijd hoofd Financial Services bij HCLTech.

