HCLTech tekent strategische samenwerkingsovereenkomst met AWS om transformatie van financiële dienstverlening te versnellen met AI en kernmodernisering
HCLTech tekent strategische samenwerkingsovereenkomst met AWS om transformatie van financiële dienstverlening te versnellen met AI en kernmodernisering
NEW YORK & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met Amazon Web Services (AWS) om innovatie in de financiële dienstverlening te versnellen met autonome, AI-gestuurde oplossingen.
De samenwerking combineert de diepgaande domeinexpertise van HCLTech met AWS om transformatieve resultaten te leveren voor financiële dienstverleners.
"We begrijpen dat een digitaal traject van strategisch belang is en dat er momenteel behoefte is aan een betrouwbare partner die gedurende de hele transformatiecyclus kan worden ingezet," aldus Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer en wereldwijd hoofd Financial Services bij HCLTech.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Neem voor meer informatie contact op met:
HCLTech
Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com
Meredith Bucaro, Noord- en Zuid-Amerika
meredith-bucaro@hcltech.com
Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com
James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com