Bridgepoint stringe una partnership con ht.digital, il massimo livello di trasparenza negli asset digitali
- Bridgepoint deterrà una quota di maggioranza in ht.digital, fornitore londinese specializzato in soluzioni operative e tecnologiche per l'audit, l'accounting e l'assurance destinate all'ecosistema degli asset digitali
- Nel corso degli ultimi due anni ht.digital ha fatto registrare una crescita organica del fatturato di circa il 100% grazie a una veloce espansione in un mercato in rapido incremento
- La partnership velocizzerà l'espansione internazionale e gli investimenti a ciclo continuativo di ht.digital in materia di tecnologia, talento e brand
LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, tra i principali investitori mid-market mondiali, oggi ha reso noto di aver concordato l'acquisizione di una quota di maggioranza in ht.digital, leader londinese nelle soluzioni tecnologiche e per la digital asset assurance.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
