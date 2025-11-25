Andersen Consulting booste ses capacités grâce à sa collaboration avec BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités en durabilité et transformation commerciale grâce à un accord de collaboration avec BMA, une entreprise basée en Afrique du Sud qui soutient la compétitivité manufacturière et la croissance industrielle inclusive.

Créé il y a plus de vingt ans, BMA travaille dans toutes les chaînes de valeur manufacturières, des producteurs à leurs clients, aux côtés des pouvoirs publics et des agences de développement, afin de stimuler la compétitivité industrielle durable. Grâce à ses clusters industriels sectoriels, l’entreprise fournit des services intégrés couvrant le développement de la politique et de la stratégie industrielles, la stratégie de la chaîne de valeur, la compétitivité de la fabrication et le lean consulting, la décarbonisation et le développement des PME, en alignant les parties prenantes sur des priorités communes et des solutions évolutives à long terme.

« La fabrication durable va au-delà de l’efficacité. Il s’agit de créer des écosystèmes régénérateurs, résilients et stratégiquement alignés sur la croissance à long terme », déclare Rob Stewart, CEO de BMA. « Beaucoup d’entreprises avec lesquelles nous travaillons sont confrontées à une complexité juridictionnelle, financière et réglementaire à mesure qu’elles s’orientent vers des modèles plus durables. Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’aider nos clients à naviguer dans cette complexité, en tirant parti de la plateforme mondiale d’Andersen pour mobiliser les ressources et les structures nécessaires pour accélérer la transformation. »

« Le leadership de BMA dans l’intégration de pratiques durables à la transformation industrielle complète notre plateforme », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil et CEO d’Andersen. « Son expertise ajoute une nouvelle dimension à notre plateforme, en apportant des informations pratiques sur les secteurs où les objectifs environnementaux, les performances économiques et les exigences réglementaires se recoupent. Grâce à notre collaboration, nous pouvons aider nos clients à transformer les défis en opportunités stratégiques. »

