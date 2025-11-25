Thredd签署里程碑协议，助力Visa Cloud Connect服务全球

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的新一代支付处理平台Thredd今日宣布，已签署协议将在全球范围启用Visa Cloud Connect服务。这一里程碑事件彰显了Thredd对云优先基础设施的持续投入，巩固了其作为全球支付处理技术领导者的地位。

Visa Cloud Connect服务支持企业通过自有云基础设施接入Visa安全高效的全球支付网络VisaNet。Visa Cloud Connect专为云原生客户打造，有助于提升业务灵活性、加速产品上市速度，并实现跨境无缝扩容。

根据协议，Thredd将接入遍布全球的三个Visa Cloud Connect端点，实现全面全球化部署。正式运营后，客户将无需进行多区域系统整合，既能开拓全新市场，也加速实现Thredd构建统一全球处理平台的愿景。

Thredd产品方案与合作伙伴关系主管Jonathan Vaux表示，“签署此协议旨在构建面向未来的支付基础设施。通过全球部署Visa Cloud Connect，我们既帮助客户更快速、更稳定地接入Visa网络，也推进了构建单一云优先全球平台的战略。无论是推出新项目还是跨市场扩展，我们始终致力于为客户提供高效、可靠且简易的扩张方案。”

对Thredd而言，该协议是其云转型战略的重要一步，契合公司为客户提供最敏捷、可扩展且面向未来的支付基础设施的使命。此次合作延续了Thredd与Visa的长期合作伙伴关系，体现了双方共同推进支付领域云基础设施建设的承诺。

关于Thredd

Thredd是值得信赖的人工智能优先、云赋能的发卡行处理平台，推动全球支付的革新浪潮。我们通过统一的API平台，为全球47个国家的100多家金融科技公司、数字银行及嵌入式金融服务商提供借记卡、信用卡、数字钱包及账本处理能力，年处理交易量达数十亿笔。凭借全球运营网络、本土市场专长以及深度融合人工智能的平台架构，Thredd专为追求处理速度、规模扩展和现代发卡模式而构建，持续为市场准入、客户体验、安全标准、合规严谨性和运营韧性树立行业新标杆。要了解更多信息，请访问www.thredd.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。