HCLTech firmó un acuerdo de colaboración estratégica con AWS para acelerar la transformación del sector de servicios financieros mediante inteligencia artificial y modernización de los sistemas centrales

NUEVA YORK Y NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, una empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció hoy la firma de un acuerdo de colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS) para acelerar la innovación en el sector de servicios financieros mediante soluciones autónomas impulsadas por IA.

La colaboración combina la amplia experiencia de HCLTech y AWS en el sector para ofrecer resultados transformadores a las organizaciones de servicios financieros.

“Entendemos que el recorrido es de importancia estratégica y que la necesidad del momento es contar con un socio de confianza que pueda participar en todo el ciclo de transformación”, señaló Srinivasan Seshadri, director de Crecimiento y gerente global de Servicios Financieros de HCLTech. “Las instituciones financieras se enfrentan a una presión cada vez mayor de modernizar sus sistemas, ofrecer experiencias excepcionales al cliente y cumplir los requisitos de sostenibilidad y, muchas de ellas, se enfrentan con problemas de infraestructuras obsoletas, datos compartimentados y requisitos normativos complejos. Nuestra colaboración con AWS aborda estos desafíos proporcionando soluciones probadas y experiencias diseñadas específicamente para el sector de servicios financieros, además de acelerar el avance hacia un futuro autónomo”.

HCLTech lanzará un conjunto de soluciones preconfiguradas que cumplen con los requisitos normativos del sector y están destinadas a modernizar los centros de comunicación, mejorar la interacción digital y optimizar las plataformas centrales en los sectores bancario, de gestión patrimonial y de seguros. HCLTech brindará consultoría estratégica para clientes institucionales, con nuevas soluciones relativas a la gestión patrimonial y de servicios bancarios mediante tecnología de AWS, lo que refuerza su compromiso de ofrecer servicios financieros autónomos a gran escala.

Respecto a la relación con HCLTech y AWS, Vikram Dewan, director de Tecnología de la Información (CIO) de Jefferies comentó: “Nuestra colaboración con HCLTech y AWS impulsa nuevos niveles de velocidad e innovación, lo que nos ayuda a modernizar las plataformas financieras centrales y a aprovechar todo el potencial de la nube y la inteligencia artificial para nuestras actividades empresariales”.

"Esta colaboración estratégica combina la amplia experiencia de AWS en servicios financieros y su infraestructura escalable en la nube con el enfoque consultivo y los modelos de implementación flexibles de HCLTech para ayudar a nuestros clientes a acelerar su modernización digital", señaló Scott Mullins, director ejecutivo de Servicios Financieros Globales de AWS. “Juntos, hacemos posible que las instituciones financieras puedan innovar y mejorar la experiencia de los clientes y, al mismo tiempo, mantenemos los estándares de seguridad y cumplimiento normativo que requiere el sector de servicios financieros".

Esta colaboración se basa en la larga relación entre HCLTech y AWS para ayudar a instituciones financieras a modernizar sus sistemas centrales y mejorar la experiencia de los clientes mediante soluciones impulsadas por IA.

