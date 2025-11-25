Andersen Consulting zwiększa zdolności, nawiązując współpracę z BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza zdolności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i transformacji biznesu, zawierając umowę o współpracy z firmą BMA z siedzibą w Republice Południowej Afryki, która specjalizuje się we wspieraniu konkurencyjności w sektorze produkcji oraz wspomaganiu włączającego wzrostu w przemyśle.

Założona ponad dwadzieścia lat temu firma BMA prowadzi działalność na wszystkich etapach produkcyjnych łańcuchów dostaw – od producentów po ich klientów – współpracując z agencjami rządowymi i działającymi na rzecz rozwoju w celu napędzania zrównoważonej konkurencyjności przemysłowej. Za pośrednictwem sektorowych klastrów przemysłowych firma świadczy zintegrowane usługi w zakresie polityki przemysłowej i rozwoju strategii, strategii w dziedzinie łańcucha wartości, konkurencyjności w produkcji oraz usprawnionego konsultingu, dekarbonizacji i rozwoju MŚP, dostosowując działania interesariuszy do wspólnych priorytetów i skupiając ich wokół skalowalnych, długoterminowych rozwiązań.

– Zrównoważona produkcja to nie tylko kwestia wydajności. Polega na tworzeniu ekosystemów zdolnych do regeneracji, odpornych i strategicznie dostosowanych do celów długofalowego wzrostu – powiedział Rob Stewart, dyrektor generalny BMA. – Wiele organizacji, z którymi współpracuje nasza firma, doświadcza złożonych problemów jurysdykcyjnych, finansowych i prawnych, przechodząc na bardziej zrównoważone modele działalności. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy pomóc klientom w sprostaniu tym złożonościom, wykorzystując globalną platformę Andersen do mobilizowania zasobów i struktur niezbędnych do szybszego osiągnięcia transformacji.

– Wiodąca rola BMA pod względem integracji zrównoważonych praktyk w procesach transformacji przemysłowej stanowi uzupełnienie naszej platformy – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wiedza fachowa tej firmy wzbogaci naszą platformę o nowy wymiar, zapewniając praktyczne spostrzeżenia na temat sektorów, w których cele środowiskowe, wydajność gospodarcza i wymogi regulacyjne mają równie istotne znaczenie. Dzięki tej współpracy możemy pomóc klientom zmienić wyzwania w strategiczne możliwości.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.