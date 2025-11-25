Andersen Consulting reforça suas capacidades com BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades em sustentabilidade e transformação de negócios através de um Contrato de Cooperação com a BMA, uma empresa sul-africana que promove a competitividade da indústria de transformação e o crescimento industrial inclusivo.

Fundada há mais de duas décadas, a BMA atua em toda a cadeia de valor da indústria de transformação - dos produtores a seus clientes - junto com agências governamentais e de desenvolvimento, a fim de impulsionar a competitividade industrial sustentável. Através seus clusters industriais com foco em setores específicos, a empresa oferece serviços integrados que abrangem o desenvolvimento de políticas e estratégias industriais, estratégia da cadeia de valor, competitividade na fabricação e consultoria enxuta, descarbonização e desenvolvimento de PMEs, alinhando as partes interessadas em torno de prioridades compartilhadas e soluções escaláveis ​​e de longo prazo.

"A fabricação sustentável vai além da eficiência. Trata-se de criar ecossistemas regenerativos, resilientes e estrategicamente alinhados com o crescimento a longo prazo", disse Rob Stewart, Diretor Executivo da BMA. "Muitas das organizações com as quais trabalhamos enfrentam complexidades jurisdicionais, financeiras e regulatórias à medida que migram para modelos mais sustentáveis. Nossa cooperação com a Andersen Consulting nos permite ajudar os clientes a navegar por esta complexidade, ao aproveitar a plataforma mundial da Andersen para mobilizar os recursos e as estruturas necessárias para acelerar a transformação."

"A liderança da BMA em integrar práticas sustentáveis ​​à transformação industrial complementa nossa plataforma", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Sua experiência acrescenta uma nova dimensão à nossa plataforma, trazendo conhecimento prático a setores onde metas ambientais, desempenho econômico e exigências regulatórias se cruzam. Mediante nossa cooperação, podemos ajudar os clientes a transformar desafios em oportunidades estratégicas."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.