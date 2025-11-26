Modon HoldingがWellington Lifestyle Partnersへの戦略的投資を発表、ラグジュアリー・ライフスタイル・デスティネーション開発におけるグローバルポートフォリオを拡大

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アブダビに拠点を置くModon HoldingP.S.C（「Modon」）は、Wellington Lifestyle Partners（「WLP」）への戦略的投資を発表し、同社の既存投資家コンソーシアムに加わったことを明らかにしました。

Modonの投資は、ウェリントン・インターナショナル馬術競技場（Wellington International showgrounds）の長期的な開発を支援し、フロリダ州ウェリントンに位置する高級住宅、ブティックホテル、商業マーケットプレイス、チャンピオンシップゴルフコースを備えた象徴的なウルトララグジュアリー不動産開発を実現します。また、ウェリントンは、馬術競技の世界的アイコンとして知られています。この投資は、Modonにとって米国における馬術主導型開発への初の直接投資となり、既存のグローバルポートフォリオを補完するとともに、ウルトララグジュアリー・デスティネーション開発分野での存在感拡大に向け、主要な国際組織との連携を強化するという同社の戦略を後押しします。このパートナーシップは、大規模かつ高付加価値の不動産およびライフスタイルプロジェクトにおいて、グローバルに認知された投資家としてのModonの地位をさらに強化します。

この投資を通じて、ModonはWLPの既存投資家および運営者のグループに加わり、ライフスタイルおよびスポーツのデスティネーションから成るマルチアセットのポートフォリオを推進します。このポートフォリオには、世界的に有名なウェリントン・インターナショナル馬術競技場、ザ・ワンダラーズ・クラブ（ゴルフ、テニス、スイミング、ダイニングを提供する家族向けの会員制カントリークラブ）、ザ・ウェリントン（2028年に開業予定の、全253戸のベストインクラスの住居から成る新しいプライベート住宅クラブコミュニティで、デイヴィッド・マクレイ・キッドが設計したチャンピオンシップレベルのゴルフコースを備える）、さらに、ラグジュアリーブティックホテル、住宅、店舗、オフィス、レストランを備えたライフスタイル・マーケットプレイスの計画も含まれています。これらの資産は一体となって、ウェリントンを馬術スポーツとラグジュアリーライフの世界的拠点として強化するための長期的なマスタープランを構成します。

この投資には、将来のライフスタイルおよびコミュニティ・デスティネーションの開発を支援するため、複数の主要戦略市場においてModonがウェリントン・インターナショナルのブランドおよび知的財産を使用できるようにする戦略的ライセンス契約も含まれています。この合意の一環として、Modonはウィンター・エクエストリアン・フェスティバル（Winter Equestrian Festival）およびAdequan®グローバル・ドレサージュ・フェスティバル（Adequan® Global Dressage Festival：AGDF）のプレミアスポンサーにもなります。これらは世界最大かつ最長の歴史を持つハンター／ジャンパーおよびドレサージュ競技であり、毎年25万人を超える観客と出展者を惹きつけています。

Modon Holding会長であるジャッセム・モハメド・ブー・アタバ・アル・ザアビ閣下は次のように述べました。「今回の戦略的投資は、デスティネーション開発における卓越性という当社のビジョンを共有する世界水準のパートナーと共に投資を行うという、Modonの志を反映したものです。Wellington Lifestyle Partnersは、不動産、馬術、ホスピタリティ、そしてスポーツ主導型コミュニティにおける専門性を結集する、独自の協働体制を体現しています。当社の事業領域を米国へと広げることで、品質、イノベーション、文化的つながりを体現する持続可能なデスティネーションの実現において、Modonの役割をさらに発展させることになります。」

Modon Holdingグループの最高経営責任者（CEO）であるビル・オリーガンは次のように述べました。「Wellington Lifestyle Partnersとのパートナーシップは、コミュニティ、スポーツ、ホスピタリティを融合した統合型ライフスタイルデスティネーションを開発するという、Modonの戦略と一致しています。ウェリントン・インターナショナルは、その馬術競技における卓越性で世界的に高く認知されており、この協業は、運営、マスタープラン策定、デザインに関する専門知識を共有する貴重な機会となります。これは、フダイリヤット島、ラス・エル・ヘクマ、ラ・ザガレータにわたる当社のポートフォリオを補完し、変革的で世界水準のデスティネーションを実現するというModonのコミットメントをさらに強化するものです。」

Wellington Lifestyle Partnersの創設者であるマーク・ベリッシモ氏は次のように述べました。「Modon HoldingがWellington Lifestyle Partnersに加わることで、卓越した専門性が結集することになります。Modonの世界水準のデスティネーション開発の経験、ダグ・マクマホンおよびNEXUSによるラグジュアリーコミュニティ開発のリーダーシップ、そしてウェリントン・インターナショナルのCEOを務める馬術界のマリー・ケスラー氏の存在により、私たちはここウェリントンにおいて、馬術ライフスタイル・デスティネーションの新たな品質基準を打ち立てるというビジョンを加速させるための、他にない体制を確立しています。」

Modonについて

Modonはアラブ首長国連邦アブダビに本社を置く国際的な持株会社で、アブダビ証券取引所（ADX）に上場しています。私たちは都市イノベーションの最前線に立ち、常に期待を上回る象徴的なデザインと体験を創出しています。当社の主要事業分野には、不動産、ホスピタリティ、アセットマネジメント、投資、イベント、観光が含まれます。私たちの目標は、長期的で持続可能な価値を創出し、インテリジェントでつながりのある暮らしの基盤を築くことです。

Wellington Lifestyle Partnersについて

ウェリントンに拠点を置くWellington Lifestyle Partners（WLP）は、民間投資家であるマーク・ベリッシモ、リサ・ラウリー、ロジャー・スミス、ジェフ・スコル、マイク・スミス、そしてNEXUS Luxury Collectionの支援を受ける、不動産・ホスピタリティ・スポーツマネジメント分野の卓越性を追求する企業です。最高経営責任者（CEO）ダグラス・マクマホンと社長ペイジ・ヌニェスが率いるWLPは、新たなプライベート住宅クラブコミュニティのザ・ウェリントン（The Wellington）、ウェリントン・インターナショナル馬術競技場、ザ・ワンダラーズ・クラブ（The Wanderers Club）、そしてラグジュアリーブティックホテル、住宅、店舗、オフィス、レストランを含む魅力的な商業マーケットプレイスなどのポートフォリオを運営しています。WLPは、今後の世代にわたってウェリントンへの投資を続け、世界有数の馬術スポーツデスティネーションとしての地位を支援することに取り組んでいます。www.wlpfl.com

ウェリントン・インターナショナルについて

1974年に設立されたウェリントン・インターナショナルは、フロリダ州ウェリントンの中心部に位置し、200エーカー以上の敷地を有しており、世界有数の馬術デスティネーションとして広く知られています。毎年、全米50州および55を超える国々からライダーや来訪者を迎え、年間を通じて世界水準の競技大会やイベントを開催しています。この会場は、最先端のアリーナおよび馬術施設と、VIPホスピタリティ、ダイニング、小売体験を組み合わせており、観光、雇用、グローバル投資を通じてパームビーチ郡経済に年間5億ドル超の経済効果をもたらしています。

