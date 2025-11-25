Andersen Consulting versterkt capaciteiten met BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn capaciteiten op het gebied van duurzaamheid en bedrijfstransformatie uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met BMA, een in Zuid-Afrika gevestigd bedrijf dat zich inzet voor het bevorderen van het concurrentievermogen van de productiesector en inclusieve industriële groei.

BMA is meer dan twintig jaar geleden opgericht en werkt samen met overheden en ontwikkelingsorganisaties om een duurzame industriële concurrentiepositie te vestigen voor de hele waardeketen van de productiesector, van producenten tot hun klanten. Via sectorgerichte industriële clusters levert het bedrijf geïntegreerde diensten op het gebied van industriebeleid en strategieontwikkeling, waardeketenstrategie, concurrentievermogen van de productiesector en lean-consulting, samen met decarbonisatie en ontwikkeling van het mkb, zodat belanghebbenden op één lijn komen rond gedeelde prioriteiten en schaalbare, langetermijnoplossingen.

“Duurzame productie gaat verder dan efficiëntie. Het gaat om het creëren van regeneratieve en veerkrachtige ecosystemen die strategisch zijn afgestemd op langetermijngroei”, aldus Rob Stewart, CEO van BMA. “Veel van de organisaties waarmee we samenwerken, worden geconfronteerd met complexe juridische en financiële regelgeving bij hun overstap naar duurzamere modellen. Dankzij onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we klanten helpen om door die complexiteit te navigeren. Het wereldwijde platform van Andersen stelt ons in staat om de middelen en structuren te mobiliseren die nodig zijn om de transformatie in de versnelling te zetten.”

“Het leiderschap van BMA op het gebied van de integratie van duurzame praktijken in industriële transformatie vormt een aanvulling op ons platform”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Hun expertise geeft ons platform een nieuwe dimensie, en biedt ons praktisch inzicht in sectoren waar milieudoelstellingen, economische prestaties en wettelijke eisen elkaar kruisen. Door onze samenwerking kunnen we klanten helpen om uitdagingen om te zetten in strategische kansen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

