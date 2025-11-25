Andersen Consulting携手BMA强化业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与BMA签署合作协议进一步拓展其可持续发展和业务转型服务能力。BMA是一家总部位于南非的公司，致力于提升制造业竞争力和包容性产业增长。

BMA成立于二十多年前，业务覆盖从生产商到终端客户的制造业全价值链，并与政府及发展机构合作，推动可持续产业竞争力提升。通过聚焦特定行业的产业集群，该公司提供一体化服务，涵盖产业政策与战略制定、价值链战略、制造业竞争力与精益咨询、脱碳以及中小企业发展等领域，从而协调各利益相关方，围绕共同的优先事项和可扩展的长期解决方案开展工作。

BMA首席执行官Rob Stewart表示：“可持续制造业不止于效率提升，更在于构建具有再生能力、韧性且与长期增长形成战略协同的生态系统。我们合作的许多组织在向更可持续的模式转型过程中，都面临着司法管辖、财务和监管方面的复杂性。与Andersen Consulting合作后，我们能够帮助客户应对这些复杂性，利用Andersen的全球平台调动必要的资源和架构，从而加速转型。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“BMA在将可持续实践融入产业转型方面的领先地位，与我们的平台形成了互补。他们的专业能力为我们的服务增添了新的维度，带来了在环境目标、经济绩效和监管要求交叉领域的实用洞察。通过此次合作，我们能够帮助客户将挑战转化为战略机遇。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

