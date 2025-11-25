Andersen Consulting rafforza le sue capacità con BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia la sua sostenibilità e le capacità di trasformazione aziendale attraverso un Accordo di collaborazione con BMA, una società con sede in Sudafrica che promuove la competitività produttiva e la crescita industriale inclusiva.

Creata oltre vent'anni fa, BMA opera sulle catene di valore della produzione, dai produttori ai loro clienti, assieme alle agenzie governative e di sviluppo per promuovere la competitività industriale sostenibile. Attraverso i suoi gruppi industriali incentrati sui settori, l'azienda propone servizi integrati che vanno dalla politica industriale allo sviluppo delle strategie, dalla strategia delle catene di valore alla competitività della produzione, alla consulenza snella, alla decarbonizzazione, allo sviluppo delle PMI, allineando gli stakeholder attorno alle priorità comuni e alle soluzioni scalabili a lungo termine.

“La produzione sostenibile va oltre l'efficienza. Si tratta di creare ecosistemi che sono rigenerativi, resilienti e strategicamente allineati con la crescita a lungo termine”, ha dichiarato Rob Stewart, CEO di BMA. “Molte delle organizzazioni con le quali collaboriamo affrontano complessità giuridiche, finanziarie e normative mentre passano a modelli più sostenibili. La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di aiutare i clienti a orientarsi in quella complessità, utilizzando la piattaforma globale di Andersen per mobilitare le risorse e le strutture necessarie per accelerare la trasformazione”.

“La leadership di BMA nell'integrare le pratiche sostenibili nella trasformazione industriale completa la nostra piattaforma”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro competenza aggiunge una nuova dimensione alla nostra piattaforma, portando informazioni pratiche nei settori in cui si incrociano gli obiettivi ambientali, le prestazioni economiche e i requisiti normativi. Attraverso la nostra collaborazione, possiamo aiutare i clienti a trasformare le sfide in opportunità strategiche”.

