Andersen Global styrker sin platform i Tyrkiet med tilføjelsen af medlemsvirksomhed

Det Istanbul-baserede firma blev stiftet i 1995 og ledes af Managing Partner Guniz Celen med en bred vifte af ydelser til både nationale og internationale kunder. Med ekspertise inden for finansiering af fast ejendom, værdiansættelse af materielle og immaterielle aktiver samt formueforvaltning leverer den tyrkiske afdeling af Andersen løsninger, der understøtter komplekse finansielle beslutninger for kunder i mere end 18 lande.

“Vores mission har altid været at levere løsninger på de mest komplekse udfordringer inden for ejendoms- og investeringssektoren,” sagde Guniz. “At blive en del af Andersen-brandet styrker vores kompetencer som en betroet rådgiver og giver os adgang til globale ressourcer, hvilket gør os i stand til at skabe endnu større langsigtet værdi for vores kunder.”

Global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjede: "Celens overtagelse af Andersen-brandet demonstrerer vores fortsatte investering i at opbygge en global platform af højt specialiserede firmaer. Med deres resultater inden for værdiansættelse og ejendomsrådgivning bibringer teamet en essentiel indsigt, der komplementerer vores tværfaglige servicemodel."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 44.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 600 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

