Allvue amplía su presencia en Europa y nombra a KPMG Luxemburgo socio principal para la implementación

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Allvue Systems, LLC («Allvue»), proveedor líder de tecnología de software para los mercados de capital privado, ha anunciado hoy la ampliación de su presencia actual en EMEA, al nombrar a KPMG Luxembourg como su socio principal de implementación para todos los productos destinados a clientes europeos. Esta colaboración estratégica está diseñada para satisfacer la cada vez mayor demanda de los gestores de activos internacionales que aprovechan Luxemburgo como el principal domicilio de fondos europeos. Al alinear la plataforma tecnológica y las soluciones unificadas de primer nivel de Allvue con la reconocida experiencia local de KPMG en activos privados, sus profundas relaciones regionales y sus capacidades de prestación de servicios multilingües, la asociación ofrece a los clientes una vía más rápida y eficaz para la adopción de tecnología.

