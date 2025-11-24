Andersen Global renforce sa plateforme en Turquie avec l’ajout d’un cabinet membre

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a choisi de renforcer sa présence en Turquie avec l’ajout du cabinet Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. qui devient Andersen in Turkey, élargissant ainsi l’éventail des services proposés sous la marque Andersen dans le pays.

Fondé en 1995 et dirigé par son associé directeur Guniz Celen, ce cabinet basé à Istanbul offre une large gamme de services à des clients nationaux et internationaux. Fort de son expertise dans les domaines du financement immobilier, de l’évaluation des actifs corporels et incorporels ainsi que de la gestion d'actifs, Andersen in Turkey propose à ses clients, répartis dans plus de dix-huit pays, des solutions facilitant la prise de décisions complexes en matière de financement d'entreprise.

« Notre mission a toujours été d’apporter des solutions aux défis les plus complexes dans les secteurs de l’immobilier et de l’investissement », a déclaré Guniz Celen. « Rejoindre la marque Andersen renforce nos capacités en tant que conseiller de confiance et nous donne accès à des ressources mondiales, ce qui nous permettra de créer davantage de valeur à long terme pour nos clients. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « L’adoption de la marque Andersen par Celen témoigne de notre engagement continu à mettre en place une plateforme mondiale regroupant des cabinets hautement spécialisés. Forte de son expérience dans le domaine de l’évaluation et du conseil immobilier, l’équipe apporte des connaissances essentielles qui viennent compléter notre modèle de services multidisciplinaires. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts du monde entier, regroupant des spécialistes de la fiscalité, du droit et de l’évaluation. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 44 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 600 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs.

