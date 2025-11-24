-

アンダーセン・グローバル、トルコでメンバーファームを追加しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、セレン・コーポレート・プロパティー・バリュエーション＆カウンセリングがアンダーセン・イン・トルコとなったことにより、同国でのプレゼンスを強化し、アンダーセン・ブランドとして提供する能力の幅を広げました。

1995年設立の同社は、イスタンブールを拠点とし、マネージングパートナーのグニス・セレンが指揮を取って国内外のクライアントに幅広いサービスを提供しています。不動産コーポレートファイナンス、有形・無形資産の評価、アセットマネジメントの専門知識を有するアンダーセン・イン・トルコは、18カ国以上のクライアントに、複雑なコーポレートファイナンスの意思決定を支援するソリューションを提供しています。

グニスは、「私たちの使命は、不動産および投資分野における最も複雑な課題に解決策を提供することです。アンダーセン・ブランドへの参画は、信頼できるアドバイザーとしての当社の能力を強化するとともに、グローバルなリソースへのアクセスが得られることで、クライアントにさらなる長期的価値を提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「セレンがアンダーセン・ブランドを採用したことは、高度に専門的な企業群からなるグローバルプラットフォームの構築に向けた、当社の継続的な投資を示しています。バリュエーションと不動産アドバイザリーの分野で実績のあるセレンは、アンダーセンの多分野サービスモデルを補完する重要な知見をもたらします」と述べています

アンダーセン・グローバルは、税務、法務、バリュエーションの専門家から構成される、法的に独立したメンバーファームによる国際的なアソシエーションです。2013年に米国メンバーファームのアンダーセン・タックスLLCによって設立され、現在は世界で4万4,000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームおよび協働ファームを通じて600以上の拠点に展開しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 44,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

アンダーセン・グローバル、タンザニアでメンバーファームを設立

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、2022年から協働してきたiSHARAがアンダーセン・ブランドを採用し、メンバーファームとなったことにより、アフリカでの事業拡大をさらに進めています。 2012年に設立されたアンダーセン・タンザニアは、国内外の顧客に包括的なアドバイザリー・ソリューションを提供するプロフェッショナル・サービス企業です。同社は、税務コンプライアンス、リストラクチャリング、財務デューデリジェンスおよびリスク管理、給与計算管理、リスク軽減などの分野において、技術的な深みと戦略的な洞察力で広く認知されています。商業的かつソリューション志向のアプローチを強みとし、エネルギー、不動産、ヘルスケア、産業製造、銀行、物流といった主要分野にわたり業務を展開しています。 「アンダーセン・ブランドへの移行は、当社にとって新たな章の幕開けとなります。当社は複雑な課題の根本を見極め、個々のニーズに応じた高品質な成果を提供することで評価を得てきました。今回の移行により、より多くのリソースと広い視点、そして今日のグローバル市...

アンダーセン・グローバル、ブリッジ・ファクターと提携しパキスタンでのプレゼンスを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、パキスタンに本社を置くブリッジ・ファクターとのコラボレーション契約を通じて、中央アジアにおける金融アドバイザリー機能を強化します。 ブリッジ・ファクターは、資金調達、M&A、プロジェクトファイナンス、事業再編、そしてバリュエーションを専門とする金融アドバイザリー会社です。20年以上の実績を持つ同社は、電力・再生可能エネルギー、銀行・金融、インフラ、通信、運輸、製造業といった幅広いセクターに精通し、パキスタン、中東、ヨーロッパ、アジアの投資家、多国籍企業、政府機関といった顧客基盤にサービスを提供しています。 ブリッジ・ファクターのCEOであるアクバル・ビルグラミは、「当社は、複雑な金融環境において、明確で実用的な結果を提供するために、目的意識と緻密なアプローチで業務に取り組んでいます。当社のチームは、最も困難で変革をもたらす金融取引においてクライアントをサポートすることで、卓越した実績を築いてきました。アンダーセン・グローバルとの提携は、当社の歩みにおける重要な節目となり...

アンダーセン・グローバル、ボツワナでのメンバーファーム追加により地域展開を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、ボツワナでAccProアカウンタンツを新たなメンバーファームとして組織に迎え、同国で初めて「アンダーセン」ブランドの展開を開始しました。アンダーセンがボツワナに加わったことで、同組織のアフリカ地域における多分野型サービス・モデルがさらに強化されます。 ボツワナのアンダーセンは、税務アドバイザリー、税務コンプライアンス、会社秘書業務、給与計算、金融サービスを含む幅広いサービスを提供しています。マネージング・パートナーのクレイグ・グランビルが率いる同社のチームは、現地企業や国際企業、さらには中小企業と協働し、さまざまな業界にわたるクライアントの多様なニーズに対応するために、個別化されたソリューションを提供しています。 「当社は、クライアントに対してシームレスで高品質なサービスを提供することに尽力しており、アンダーセン・ブランドの採用により、当社の能力をさらに強化することができます」と、クレイグ氏は述べました。「アンダーセン・グローバルのメンバーファームとなることで、私たちはグローバ...
Back to Newsroom