アンダーセン・グローバル、トルコでメンバーファームを追加しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、セレン・コーポレート・プロパティー・バリュエーション＆カウンセリングがアンダーセン・イン・トルコとなったことにより、同国でのプレゼンスを強化し、アンダーセン・ブランドとして提供する能力の幅を広げました。

1995年設立の同社は、イスタンブールを拠点とし、マネージングパートナーのグニス・セレンが指揮を取って国内外のクライアントに幅広いサービスを提供しています。不動産コーポレートファイナンス、有形・無形資産の評価、アセットマネジメントの専門知識を有するアンダーセン・イン・トルコは、18カ国以上のクライアントに、複雑なコーポレートファイナンスの意思決定を支援するソリューションを提供しています。

グニスは、「私たちの使命は、不動産および投資分野における最も複雑な課題に解決策を提供することです。アンダーセン・ブランドへの参画は、信頼できるアドバイザーとしての当社の能力を強化するとともに、グローバルなリソースへのアクセスが得られることで、クライアントにさらなる長期的価値を提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「セレンがアンダーセン・ブランドを採用したことは、高度に専門的な企業群からなるグローバルプラットフォームの構築に向けた、当社の継続的な投資を示しています。バリュエーションと不動産アドバイザリーの分野で実績のあるセレンは、アンダーセンの多分野サービスモデルを補完する重要な知見をもたらします」と述べています

アンダーセン・グローバルは、税務、法務、バリュエーションの専門家から構成される、法的に独立したメンバーファームによる国際的なアソシエーションです。2013年に米国メンバーファームのアンダーセン・タックスLLCによって設立され、現在は世界で4万4,000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームおよび協働ファームを通じて600以上の拠点に展開しています。

