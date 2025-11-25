Algorithm et Batterjee Pharma concluent un partenariat stratégique pour localiser des médicaments clés en Arabie Saoudite

RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Algorithm, fabricant pharmaceutique régional de pointe, a annoncé la signature d’un accord de partenariat stratégique majeur avec Batterjee Pharma, l’un des acteurs les plus influents de l’industrie pharmaceutique saoudienne. Grâce à cette alliance, Algorithm devient la première entreprise libanaise à implanter et localiser intégralement son portefeuille de produits au sein du Royaume.

Ce partenariat d’envergure prévoit la fabrication et la distribution de plusieurs produits Algorithm bénéficiant d’autorisations européennes et japonaises.

La première phase de la collaboration portera sur des traitements essentiels destinés à lutter contre des pathologies largement répandues telles que l’hyperlipidémie, la dyslipidémie et l’hypertension. Un transfert technologique complet accompagnera cette démarche, avec une finalisation attendue d’ici-là mi-2026.

En parfaite synergie avec le Programme de transformation du secteur de la santé du Royaume, dans le cadre de la Vision 2030, cette initiative stratégique contribuera à renforcer l’infrastructure du système de santé national, à réduire la dépendance aux importations et à élever encore davantage la qualité des soins offerts aux patients dans tout le pays.

Déclarations :

Dr Mohamed Mazen Batterjee, PDG de Batterjee Pharma

« Cette collaboration a pour objectif de créer de l’impact : garantir un approvisionnement ininterrompu en médicaments essentiels pour les patients, créer des opportunités d’emploi de grande valeur et stimuler le contenu local, en parfaite adéquation avec les priorités nationales. Aux côtés d’Algorithm, nous ne faisons pas qu’améliorer l’accès aux soins aujourd’hui ; nous posons également les bases d’un secteur pharmaceutique résilient, innovant et durable dans toute la région.

« Chez Batterjee Pharma, nous sommes fiers d’être une organisation dynamique, fiable et réactive — une entreprise qui bâtit des partenariats porteurs de sens et crée de la valeur grâce à l’innovation et à l’excellence opérationnelle. Cet accord avec Algorithm ne représente que le premier chapitre d’une série de projets conjoints entre nos deux sociétés, reflétant notre engagement à long terme pour façonner l’avenir des soins de santé en Arabie saoudite et au-delà ».

Nabil Ghorayeb, Directeur de la Fabrication et de la Santé humaine, chez Algorithm

« Le projet de localisation en Arabie saoudite représente une étape audacieuse pour Algorithm — une véritable preuve de notre leadership visionnaire. En collaboration avec Batterjee Pharma, nous transférons la production de thérapies hautement différenciées répondant à des besoins médicaux majeurs, renforçant ainsi l’accès à l’innovation là où elle s’avère indispensable.

« Ce projet soutient pleinement la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite et stimule une croissance économique durable grâce au transfert du savoir-faire et à la résilience du système de santé. Bien plus qu’une stratégie de localisation, il s’agit d’un modèle régional démontrant l’impact d’une mission qui redéfinit l’avenir du système de la santé dans l’ensemble de la région MENA ».

À propos d’Algorithm

Algorithm est une entreprise pharmaceutique régionale libanaise engagée à améliorer la santé et le bien-être des populations à travers la région MENA. Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien.

À propos de Batterjee Pharma

Batterjee Pharma est une entreprise pharmaceutique saoudienne proposant une large gamme de médicaments ainsi que des services sous-traitance pharmaceutique (CDMO). Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien.

