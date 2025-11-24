Andersen Global versterkt platform in Turkije met toevoeging van lidfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Turkije nu Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. Andersen in Turkije wordt. Dit breidt het dienstenaanbod onder de merknaam Andersen in het land uit.

Het in 1995 opgerichte en door Managing Partner Guniz Celen geleide kantoor in Istanbul levert een breed spectrum aan diensten voor binnenlandse en internationale klanten. Met expertise op het gebied van vastgoed, bedrijfsfinanciering, waardering van materiële en immateriële activa en vermogensbeheer levert Andersen in Turkije oplossingen die klanten in meer dan 18 landen ondersteunen bij complexe beslissingen op het gebied van bedrijfsfinanciering.

“Het is altijd onze missie geweest om oplossingen te bieden voor de meest complexe uitdagingen in de vastgoed- en investeringssector”, aldus Guniz. “Door ons aan te sluiten bij het merk Andersen versterken we onze positie als vertrouwde adviseur en krijgen we toegang tot wereldwijde middelen, waardoor we nog meer langetermijnwaarde voor onze klanten kunnen creëren.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “De adoptie van het merk Andersen door Celen toont aan dat we blijven investeren in de opbouw van een wereldwijd platform van zeer gespecialiseerde bedrijven. Met hun staat van dienst op het gebied van waardering en vastgoedadvies brengt het team essentiële inzichten mee die ons multidisciplinaire servicemodel aanvullen.”

