Andersen Global fortalece sua plataforma na Turquia ao incorporar empresa-membro

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global aumenta sua presença na Turquia com a Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc., que passa a se chamar Andersen na Turquia, expandindo assim as capacidades oferecidas pela marca Andersen no país.

Fundada em 1995 e liderada pela sócia-gerente Guniz Celen, a empresa com sede em Istambul provê um amplo espectro de serviços a clientes nacionais e internacionais. Com experiência em financiamento imobiliário corporativo, avaliação de ativos tangíveis e intangíveis, e gestão de ativos, a Andersen na Turquia oferece soluções que respaldam complexas decisões de finanças corporativas para clientes em mais de 18 países.

"Nossa missão sempre foi oferecer soluções para os desafios mais intrincados dos setores imobiliário e de investimentos", disse Guniz. "Unir-se à marca Andersen reforça nossa capacidade como consultor de confiança e nos dá acesso a recursos internacionais, que nos permitir gerar ainda mais valor a longo prazo para nossos clientes."

Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen, acrescentou: "A adoção da marca Andersen pela Celen demonstra nosso investimento contínuo em criar uma plataforma mundial de empresas altamente especializadas. Com sua experiência em avaliação e consultoria imobiliária, a equipe traz conhecimentos essenciais que complementam nosso modelo de serviço multidisciplinar."

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais tributários, legais e de avaliação de todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 44.000 profissionais a nível mundial e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras.

