Andersen Global透過新增成員公司強化土耳其市場布局

隨著Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc.正式成為Andersen土耳其公司，Andersen Global進一步擴大在土耳其的業務版圖，並深化Andersen品牌在該國的服務能力。

這家總部位於伊斯坦堡的公司成立於1995年，由執行合夥人Guniz Celen領導，為國內外客戶提供廣泛的服務。憑藉在房地產企業融資、有形和無形資產評估以及資產管理領域的專業知識，Andersen土耳其公司為來自18個以上國家的客戶提供解決方案，以支援其複雜的企業融資決策。

Guniz表示：「我們的使命始終是為房地產和投資領域最複雜的挑戰提供解決方案。身為值得信賴的顧問，加入Andersen品牌強化了我們的服務能力，讓我們能夠取得全球資源，從而為客戶創造更大的長期價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Celen採用Andersen品牌，彰顯了我們持續投資於打造由高度專業化的公司組成的全球平台。憑藉其在估值和房地產顧問領域的卓越業績，該團隊帶來的核心洞見將與我們的跨領域服務模式形成互補。」

