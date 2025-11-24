-

Andersen Global透過新增成員公司強化土耳其市場布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc.正式成為Andersen土耳其公司，Andersen Global進一步擴大在土耳其的業務版圖，並深化Andersen品牌在該國的服務能力。

這家總部位於伊斯坦堡的公司成立於1995年，由執行合夥人Guniz Celen領導，為國內外客戶提供廣泛的服務。憑藉在房地產企業融資、有形和無形資產評估以及資產管理領域的專業知識，Andersen土耳其公司為來自18個以上國家的客戶提供解決方案，以支援其複雜的企業融資決策。

Guniz表示：「我們的使命始終是為房地產和投資領域最複雜的挑戰提供解決方案。身為值得信賴的顧問，加入Andersen品牌強化了我們的服務能力，讓我們能夠取得全球資源，從而為客戶創造更大的長期價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Celen採用Andersen品牌，彰顯了我們持續投資於打造由高度專業化的公司組成的全球平台。憑藉其在估值和房地產顧問領域的卓越業績，該團隊帶來的核心洞見將與我們的跨領域服務模式形成互補。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過44,000名專業人員，透過其成員公司和合作公司在600多個地區經營業務。

More News From Andersen Global

Andersen Global在坦尚尼亞成立會員公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global進一步擴大非洲業務，已在2022年成為其合作公司的iSHARA宣布採用Andersen品牌，並加入其會員公司行列。 成立於2012年的Andersen in Tanzania是一所專業服務公司，為當地及國際客戶提供全面性的諮詢解決方案。該公司擁有跨稅務合規、重組、財務盡職調查和風險管理、薪資管理、風險緩解的深度技術與戰略見解，表現廣受好評。該團隊以商業和解決方案為導向，從事能源、不動產、醫療保健、工業製造、銀行、物流等關鍵領域的相關工作。 「採用Andersen品牌為本公司的發展邁入下一個精彩新章節。」辦公室總經理Olive Mosha說，「我們擅長鑑定複雜問題的根源、提供量身定制的高水準成果，聲譽卓著。這次改換品牌幫助我們堅實能力，為客戶提供符合現代全球市場需求的深度資源、宏觀視角以及跨領域實力。」 「Andersen in Tanzania將把它強大的技術累積和深厚的商業思維貢獻給我們不斷壯大的非洲平台。」Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz說，「這項行動不僅增...

Andersen Global透過新增合作公司Bridge Factor擴大巴基斯坦業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與總部位於巴基斯坦的Bridge Factor達成合作協議，從而在中亞地區新增交易顧問服務能力。 Bridge Factor是一家金融顧問公司，專注於資本募集、購併、專案融資、重整和估值領域。該公司已營運超過二十年，產業專業知識涵蓋電力與永續能源、銀行與金融、基礎建設、電信、交通和製造業，服務的客戶包括巴基斯坦、中東、歐洲和亞洲的投資人、跨國企業及政府實體。 Bridge Factor執行長Akbar Bilgrami表示：「我們以精準的目標導向，在複雜的金融環境中提供清晰且可執行的成果。我們的團隊透過導引客戶完成一些最具挑戰性和變革性的金融交易，樹立了卓越的聲譽。與Andersen Global的合作是我們發展歷程中的重要里程碑，擴大了我們的業務涵蓋範圍，並強化了我們支援客戶因應高風險事務的能力。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「在持續建構順暢整合式平台、為全球客戶提供一流顧問服務的過程中，擴展交易能力是我們的首要任務。Bridge Factor具...

Andersen Global新增波札那成員公司，擴大區域覆蓋範圍

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global首次進軍波札那，AccPro Accountants成為加入該組織的最新成員公司。波札那成員公司的加入增強了Andersen在非洲地區的多學科服務模式。 Andersen在波札那的成員公司提供包括稅務諮詢、稅務法遵、董事會秘書、薪資管理和金融服務在內的全面服務。在執行合夥人Craig Granville的領導下，公司團隊與本地和國際公司以及中小型企業合作，提供客製化解決方案，以滿足各行各業客戶的多樣化需求。 Craig表示：「公司致力於為客戶提供無縫高品質服務，加入Andersen品牌使我們能夠進一步提升自身實力。作為Andersen Global成員公司，我們將利用全球資源和綜合解決方案，助力客戶發展，推動在本地和國際市場中取得成功。」 Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Andersen進駐波札那讓我們能夠拓展服務範圍，更好地滿足該地區客戶的需求。他們的經驗和竭誠為客戶服務的精神是我們持續鞏固非洲業務的關鍵資產。」 Andersen Global是一...
