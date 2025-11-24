Andersen Global wzmacnia platformę w Turcji wraz z dołączeniem kolejnej firmy członkowskiej

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Turcji – firma Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. obejmuje status firmy członkowskiej, pogłębiając tym samym zdolności oferowane pod szyldem Andersen na terenie kraju.

Firma z siedzibą w Stambule, którą w 1995 r. założył wspólnik zarządzający Guniz Celen, świadczy bogaty wachlarz usług na rzecz klientów lokalnych i międzynarodowych. Wykorzystując wiedzę fachową w dziedzinie finansów przedsiębiorstw z sektora nieruchomości, wyceny majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzania mieniem, Andersen in Turkey zapewni rozwiązania wspierające złożone decyzje dotyczące finansów przedsiębiorstw na rzecz klientów z ponad 18 krajów.

– Zawsze pragnęliśmy dostarczać rozwiązania dla najbardziej zawiłych wyzwań w sektorach nieruchomości i inwestycji – powiedział Guniz. – Dołączenie do marki Andersen wzmacnia nasze zdolności jako zaufanego doradcy i zapewnia nam dostęp do globalnych zasobów, dzięki czemu możemy przynosić klientom jeszcze większe korzyści w perspektywie długoterminowej.

– Przyjęcie szyldu Andersen przez firmę Celen stanowi wyraz naszych nieustających inwestycji w budowanie globalnej platformy skupiającej wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Firma ta, która może się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie wyceny i doradztwa w sektorze nieruchomości, wzbogaca naszą ofertę o wnikliwe rozeznanie branży, które stanowi uzupełnienie naszego multidyscyplinarnego modelu usług – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

