Andersen Global wzmacnia platformę w Turcji wraz z dołączeniem kolejnej firmy członkowskiej

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Turcji – firma Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. obejmuje status firmy członkowskiej, pogłębiając tym samym zdolności oferowane pod szyldem Andersen na terenie kraju.

Firma z siedzibą w Stambule, którą w 1995 r. założył wspólnik zarządzający Guniz Celen, świadczy bogaty wachlarz usług na rzecz klientów lokalnych i międzynarodowych. Wykorzystując wiedzę fachową w dziedzinie finansów przedsiębiorstw z sektora nieruchomości, wyceny majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzania mieniem, Andersen in Turkey zapewni rozwiązania wspierające złożone decyzje dotyczące finansów przedsiębiorstw na rzecz klientów z ponad 18 krajów.

– Zawsze pragnęliśmy dostarczać rozwiązania dla najbardziej zawiłych wyzwań w sektorach nieruchomości i inwestycji – powiedział Guniz. – Dołączenie do marki Andersen wzmacnia nasze zdolności jako zaufanego doradcy i zapewnia nam dostęp do globalnych zasobów, dzięki czemu możemy przynosić klientom jeszcze większe korzyści w perspektywie długoterminowej.

– Przyjęcie szyldu Andersen przez firmę Celen stanowi wyraz naszych nieustających inwestycji w budowanie globalnej platformy skupiającej wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Firma ta, która może się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie wyceny i doradztwa w sektorze nieruchomości, wzbogaca naszą ofertę o wnikliwe rozeznanie branży, które stanowi uzupełnienie naszego multidyscyplinarnego modelu usług – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 44 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 600 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

