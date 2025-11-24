Andersen Global rafforza la piattaforma in Turchia aggiungendo una società alla sua associazione

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza in Turchia – Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. diventa Andersen in Turkey – ampliando la gamma di servizi offerti nell’ambito del marchio Andersen nel Paese.

Fondata nel 1995 e guidata da Guniz Celen, Managing Partner, la società, con sede a Istanbul, offre una vasta serie di servizi pensati per clienti nazionali e internazionali. Grazie alle sue competenze in vari settori – finanza aziendale in ambito immobiliare, valutazione di attività materiali e immateriali e gestione di asset – Andersen in Turkey fornisce soluzioni che supportano complesse decisioni finanziarie in contesti aziendali in oltre 18 Paesi.

“Da sempre la nostra missione consiste nell’offrire soluzioni ai problemi più complessi nel settore immobiliare e in quello degli investimenti”, spiega Guniz. “L’unione con il marchio Andersen rafforza le nostre capacità come un consulente affidabile e ci consente di accedere a risorse globali, mettendoci in grado di creare maggiore valore a lungo termine per i clienti”.

Aggiunge Mark L. Vorsatz, presidente del cda e ceo Andersen Global: “L’adozione del marchio Andersen da parte di Celen conferma il nostro investimento continuo nella creazione di una piattaforma globale di società altamente specializzate. Grazie alla sua storia comprovata di risultati positivi nei campi della valutazione e della consulenza immobiliare, Celen aggiunge competenze e dati approfonditi che completano il nostro modello di servizi multidisciplinare”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri – la società statunitense Andersen Tax LLC – Andersen Global ora si appoggia a oltre 44.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 600 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

