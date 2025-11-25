Allvue étend sa présence en Europe et désigne KPMG Luxembourg prestataire de mise en œuvre préféré

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Allvue Systems, LLC (« Allvue »), fournisseur de premier plan de solutions logicielles pour les marchés du capital privé, annonce l’élargissement de sa présence en EMEA en désignant KPMG Luxembourg comme partenaire clé pour la mise en œuvre de l’ensemble des livrables clients en Europe. Cette collaboration stratégique répond à la demande croissante des gestionnaires d’actifs mondiaux qui privilégient le Luxembourg comme principal domicile de fonds en Europe. En associant la plateforme technologique unifiée et de classe mondiale d’Allvue à l’expertise locale reconnue de KPMG en actifs privés, à ses relations régionales approfondies et à ses capacités de déploiement plurilingues, le partenariat offre aux clients un parcours d’adoption technologique plus rapide et plus efficace.

« Notre mission est d’améliorer la transparence, l’efficience et l’interconnexion des marchés privés en combinant une plateforme IA et un écosystème de partenaires spécialisés », déclare Steven Kilby, Chief Technology Officer d’Allvue Systems. « En s’appuyant sur KPMG Luxembourg, les clients bénéficient d’un déploiement rapide et fiable, assuré par un prestataire possédant une connaissance locale approfondie. »

Accélérer le développement du pôle européen des fonds

Le Luxembourg, premier domicile de fonds en Europe, gère plus de 5 000 milliards d’euros d’actifs et demeure une destination privilégiée pour les gestionnaires de capital privé internationaux. Cette dynamique s’accompagne toutefois d’une complexité réglementaire croissante et d’une concurrence renforcée, rendant indispensable une mise en oeuvre technologique fluide et sécurisée.

Ce partenariat répond directement aux défis liés à l’adoption de technologies complexes sur ce marché – défis amplifiés par les exigences réglementaires locales et la diversité linguistique. Il garantit que les clients Allvue, qu’ils soient nouveaux ou existants, bénéficieront notamment de :

Connaissance régionale : accès aux équipes spécialisées de KPMG Luxembourg, reconnues pour leur expertise réglementaire et leurs relations locales établies. Combinée à l’expérience d’Allvue sur les private markets, cette association offre aux clients le meilleur des deux mondes pour opérer au Luxembourg.

accès aux équipes spécialisées de KPMG Luxembourg, reconnues pour leur expertise réglementaire et leurs relations locales établies. Combinée à l’expérience d’Allvue sur les private markets, cette association offre aux clients le meilleur des deux mondes pour opérer au Luxembourg. Prestation fluide : équipes de mise en oeuvre capables de livrer des solutions dans les principales langues locales, notamment le français et l’anglais, assurant une gestion de projet fluide pour les gestionnaires basés au Luxembourg comme en Europe.

équipes de mise en oeuvre capables de livrer des solutions dans les principales langues locales, notamment le français et l’anglais, assurant une gestion de projet fluide pour les gestionnaires basés au Luxembourg comme en Europe. Confiance accélérée : possibilité d’adopter rapidement une technologie API-first de classe mondiale (y compris l’IA d’Allvue, Andi ), avec l’appui d’un conseiller régional reconnu. De plus, en produisant des résultats plus précis et axés sur les données, l’IA permet aux clients de transformer les insights en gains commerciaux concrets.

possibilité d’adopter rapidement une technologie API-first de classe mondiale (y compris l’IA d’Allvue, ), avec l’appui d’un conseiller régional reconnu. De plus, en produisant des résultats plus précis et axés sur les données, l’IA permet aux clients de transformer les insights en gains commerciaux concrets. Parcours éprouvé : Allvue accompagne plus de 500 clients internationaux dans le secteur du capital privé. Cette expérience mondiale garantit aux gestionnaires de la région l’accès à des solutions déjà testées et plébiscitées par les principaux acteurs du marché.

« Les relations régionales solides de KPMG Luxembourg, combinées à notre position de centre d’excellence pour l’administration de fonds, font de nous l’un des conseillers les plus reconnus de la région. Appuyés par des équipes plurilingues et une connaissance approfondie du marché, nous garantissons des implémentations plus rapides, plus fluides et d’une grande précision », déclare Niels Ozerée, Partner Advisory chez KPMG Luxembourg. Notre synergie, qui combine les solutions logicielles d’Allvue et l’expertise opérationnelle de KPMG, répond précisément aux exigences du marché en matière d’excellence dans la gestion et l’exécution de projets au Luxembourg et en Europe, alors que l’accélération technologique devient un levier stratégique. »

Expansion EMEA

Allvue fait partie des premières plateformes logicielles pour investisseurs alternatifs à intégrer l’intelligence artificielle. Les innovations, présentées lors d’Allvue Access, ont été conçues pour rendre les marchés privés plus transparents, connectés et efficients en unifiant les données, en automatisant les workflows, en apportant des benchmarks et en délivrant des insights exploitables tout au long du cycle de vie des investissements privés. KPMG Luxembourg devient le premier partenaire de mise en oeuvre officiel dans la région luxembourgeoise, marquant une étape importante pour le développement d’Allvue en EMEA. Ce partenariat constitue un jalon stratégique de notre collaboration mondiale avec KPMG et renforce notre engagement commun en faveur de l’excellence et de l’expansion à l’échelle internationale.

À propos d’Allvue Systems

Allvue Systems propose une plateforme alimentée par l’IA qui unifie les données, automatise les workflows et fournit des insights exploitables et des benchmarks tout au long du cycle de vie des investissements privés. Plus de 8,5 billions de dollars d’actifs, 21 000 fonds et 500 clients sont aujourd’hui gérés sur la plateforme Allvue, contribuant à rendre les marchés privés plus transparents, connectés et efficients.

Conçue spécifiquement pour les gestionnaires d’investissements alternatifs, la suite intégrée d’Allvue aide des acteurs de toutes tailles — gestionnaires de private equity, de dette privée et de crédit public, les administrateurs de fonds et les banques — à améliorer la qualité de leurs données et à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Basée à Miami, la société opère en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Pour en savoir plus : allvuesystems.com.

À propos de KPMG Luxembourg

KPMG au Luxembourg est un cabinet de premier plan offrant des services professionnels en audit, fiscalité et conseil. Membre du réseau international KPMG présent dans 146 pays, il bénéficie de l’expertise collective de plus de 227 000 professionnels. KPMG Luxembourg accompagne ses clients sur des enjeux réglementaires, financiers et stratégiques grâce à des équipes spécialisées et plurilingues, alliant connaissance locale et portée internationale.

