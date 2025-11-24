Andersen Global通过新增成员公司强化土耳其市场布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc.正式成为Andersen土耳其公司，Andersen Global进一步扩大了在土耳其的业务版图，并深化了Andersen品牌在该国的服务能力。

这家总部位于伊斯坦布尔的公司成立于1995年，由管理合伙人Guniz Celen领导，为国内外客户提供广泛的服务。凭借在房地产企业融资、有形和无形资产评估以及资产管理方面的专业知识，Andersen土耳其公司为来自18个以上国家的客户提供解决方案，以支持其复杂的企业融资决策。

Guniz表示：“我们的使命始终是为房地产和投资领域最复杂的挑战提供解决方案。加入Andersen品牌增强了我们作为值得信赖的顾问的服务能力，让我们能够获取全球资源，从而为客户创造更大的长期价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Celen采用Andersen品牌，彰显了我们持续投资于打造由高度专业化的公司组成的全球平台。凭借其在估值和房地产咨询领域的卓越业绩，该团队带来的核心洞见将与我们的多学科服务模式形成互补。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过44,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在600多个地区开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。