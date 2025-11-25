Allvue breidt aanwezigheid in Europa uit en benoemt KPMG Luxemburg tot belangrijkste implementatiepartner
Allvue breidt aanwezigheid in Europa uit en benoemt KPMG Luxemburg tot belangrijkste implementatiepartner
Het partnerschap biedt managers naadloze toegang tot gespecialiseerde lokale expertise en kennis van regelgeving en vergroot het vertrouwen in de invoering van API-first-technologie van wereldklasse, waaronder de AI-tool Andi van Allvue.
LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Allvue Systems, LLC (“Allvue”), een toonaangevende leverancier van softwaretechnologie voor de particuliere kapitaalmarkten, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn aanwezigheid in EMEA uitbreidt. Het bedrijf heeft KPMG Luxemburg aangewezen als zijn belangrijkste implementatiepartner voor alle klantleveringen voor Europa. De strategische samenwerking is bedoeld om te voldoen aan de groeiende vraag van wereldwijde vermogensbeheerders die Luxemburg gebruiken als de belangrijkste Europese fondsvestiging. Door het wereldklasse, uniforme technologieplatform en de oplossingen van Allvue te combineren met de gerenommeerde lokale expertise van KPMG op het gebied van particuliere activa, diepgaande regionale relaties en meertalige leveringsmogelijkheden, biedt het partnerschap klanten een snellere, effectievere weg naar technologieadoptie.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Michelle Wu
Allvue Systems
+1 347-384-9775
press@allvuesystems.com
Babajide Adesesan
Made by Giants
+44 7351869632
allvue@madebygiants.io
Genevieve Feyt
KPMG Luxemburg
+352 22 51 51 2903
genevieve.feyt@kpmg.lu