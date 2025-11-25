Brown Brothers Media acquiert la plateforme médiatique européenne Silicon Canals dédiée aux startups

AMSTERDAM et SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Brown Brothers Media, éditeur numérique basé à Singapour, annonce l’acquisition de SiliconCanals.com, plateforme médiatique et communauté européenne dédiée aux startups technologiques, fondée par Remco Janssen et exploitée par Proudly Media. Cette transaction à six chiffres, basée sur les actifs, marque un nouveau chapitre pour la marque médiatique néerlandaise créée il y a 11 ans, qui est devenue l’une des voix les plus influentes d’Europe dans l’écosystème des startups et de l’innovation.

Fondée en 2014, Silicon Canals s’est imposée comme une source incontournable d’informations et d’analyses sur la scène européenne des technologies, du capital-risque et des startups. Cette acquisition fait suite à des changements récents dans le paysage médiatique technologique européen, notamment la fermeture des activités éditoriales de The Next Web et l’acquisition antérieure d’EU-Startups par MeOut Group.

« Après plus d’une décennie passée à faire de Silicon Canals une plateforme de confiance reliant les fondateurs, les innovateurs et les investisseurs européens, il était temps de passer le relais à un groupe médiatique à part entière et pérenne », déclare Remco Janssen, fondateur et directeur général de Proudly Media. « Brown Brothers a démontré son engagement fort en faveur du développement du journalisme technologique indépendant, et je suis convaincu qu’il renforcera et étendra la portée de la marque à travers l’Europe. »

Brendan Brown, fondateur et directeur général de Brown Brothers Media, déclare : « Silicon Canals a bâti une marque puissante dans l’écosystème européen de l’innovation. Nous prévoyons d’investir dans l’expansion de son empreinte numérique, l’élargissement de son audience et son intégration à notre portefeuille international afin de créer le premier réseau mondial d’actualités sur les startups et les scale-ups. »

La transition sera achevée avant la fin de l’année 2025, tandis que les opérations, l’identité de marque et l’orientation éditoriale, sous la direction du rédacteur en chef Rahul Raj, devraient se poursuivre sans interruption sous la nouvelle direction.

À propos de Silicon Canals / Proudly Media

SiliconCanals.com est une plateforme médiatique et une communauté européenne basée aux Pays-Bas qui couvre les startups, les scale-ups et l’innovation. Gérée par Proudly Media sous la direction de son fondateur et éditeur Remco Janssen, la plateforme est une voix influente dans l’écosystème européen des startups depuis 2014.

À propos de Brown Brothers Media

Fondée en 2020 à Singapour, Brown Brothers Media fournit un contenu de haute qualité pour le développement personnel et les affaires, atteignant 50 millions de pages vues par mois grâce à une équipe internationale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.