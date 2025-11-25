Brown Brothers Media neemt de Europese mediaplatformstartup Silicon Canals over

AMSTERDAM & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Brown Brothers Media, een digitale uitgever gevestigd in Singapore, maakt de overname bekend van SiliconCanals.com, de Europese startup die zich als technologiemediaplatform en gemeenschap profileert, opgericht door Remco Janssen en geëxploiteerd onder Proudly Media. Het zescijferige akkoord, gebaseerd op activa, markeert een nieuw hoofdstuk voor het 11-jarige Nederlandse mediamerk, dat tot een van de toonaangevende stemmen in Europa in het startup- en innovatie-ecosysteem is uitgegroeid.

Silicon Canals werd in 2014 opgericht en profileerde zich als een go-to source voor nieuws en inzichten over het technologie-, risicokapitaal- en startupgebeuren in Europa. De overname volgt na recente verschuivingen in het Europese techmedialandschap, waaronder de sluiting van de uitgeversactiviteiten van The Next Web en de eerdere overname door MeOut Group van EU-Startups.

