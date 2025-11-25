Brown Brothers Media adquiere la plataforma europea de medios para startups Silicon Canals

ÁMSTERDAM Y SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Brown Brothers Media, editorial digital con sede en Singapur, anuncia la adquisición de SiliconCanals.com, plataforma y comunidad europea de medios de comunicación para startups tecnológicas fundada por Remco Janssen y gestionada por Proudly Media. Este acuerdo, por un valor de seis cifras y basado en activos, marca un nuevo hito para la marca de medios de comunicación holandesa, con 11 años de antigüedad, que ha conseguido ser una de las voces líderes en Europa en el ecosistema de startups e innovación.

Fundada en 2014, Silicon Canals se ha consolidado como un referente para noticias y análisis sobre el panorama tecnológico, el capital riesgo y las startups en Europa. La adquisición se produce después de los recientes cambios en el panorama europeo de medios tecnológicos, como el cierre de las operaciones editoriales de The Next Web y la reciente adquisición de EU-Startups por parte de MeOut Group.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.